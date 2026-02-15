Roy Barreras y las 10 frases más impactantes de su entrevista con SEMANA: “El próximo presidente de Colombia será de centroizquierda”

1. “He dicho que el próximo presidente de Colombia será de centroizquierda”

Según los cálculos de Roy Barreras, la derecha no volverá a la Casa de Nariño y por esa razón, le pide a los otros sectores que se unan y puedan conformar una mayoría.

“Hay un centro que quiere orden, estabilidad, certezas, seguridad, y una izquierda que recoge luchas populares y heroicas de las que a sus líderes les ha costado la vida. Unir a esas dos poderosas corrientes, por ejemplo, permitió el triunfo de Gustavo Petro hace cuatro años, y lo permitirá ahora”, dijo.

Agregó: “Él (Iván Cepeda) ya tuvo la oportunidad de ir a las urnas en octubre pasado y de contarse. Le voy a compartir un dato que a veces se olvida: unos 11 millones de colombianos progresistas votamos por Petro en 2022. De ese total, 1.500.000 ya votaron por Cepeda (en octubre pasado) y lo eligieron como el candidato legítimo de la izquierda. Fue una votación muy importante y limpia. Los otros 9.500.000 no hemos tenido la oportunidad de ir a las urnas y convoco a ese potencial, y no solo a ellos; también invito a las personas que hace cuatro años votaron por Rodolfo Hernández, que querían otra forma de cambio, pero que ahora quieren un país unido, estable y que avance en las reformas sociales”.

2. “Ningún país dividido es capaz de afrontar los retos que se avecinan”

Para el exembajador no es momento de improvisación y por eso cree que se necesita que alguien con experiencia llegue a la Casa de Nariño. “Se requiere conocimiento, capacidad política, corazón y sensibilidad para respetar y honrar ese propósito de inclusión social que ha sido, aunque algunos ciegos no quieran verlo, la prioridad de Petro".

Además, habló de garantías para todos los sectores políticos. “También hay que oír el clamor de otro país, de la otra mitad de Colombia, que pide certezas, orden, recuperar la seguridad y un Gobierno que les dé garantías a todos. Eso es lo que represento en el tarjetón del próximo 8 de marzo. Espero que la inmensa mayoría de colombianos, que no quieren los extremismos, acompañe esta decisión de unir a Colombia”.

3.“Se está dejando llevar por sectores muy radicales...lo veo irritado”

Aunque tiene una amistad con Iván Cepeda y han trabajado en diferentes escenarios, Roy Barreras está sorprendido por algunas actitudes actuales del candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Lo he conocido como un hombre dialogante. En los últimos días lo veo más irritado. Se está dejando llevar por sectores muy radicales que tienen una consigna sectaria y se equivocan. Quiero recordarles, fraternalmente, que la izquierda no ganó sola. Petro no ganó solo. Si Petro no pudo ganar solo, Cepeda tampoco podría, y yo tampoco. Necesito a esas fuerzas progresistas que nos ayudaron a elegir a Petro y necesito a la otra mitad de Colombia que quiera que el Gobierno sea de todos. Como lo dije cuando posesioné a Petro hace tres años y medio, el Gobierno tiene que ser para todos los colombianos, no para un sector. Petro lo ha dicho: el sectarismo divide, el diálogo une. Sigo en la tarea de unir a Colombia”.

4. “La amenaza más clara de que el país se divida y se fracture, la tiene el candidato de la extrema derecha”

Haciendo referencia a Abelardo de la Espriella, Barreras dice que él no daría garantías para todos los colombianos. “Ha ofrecido exterminar a la oposición, exterminarla y destriparla. Eso, por supuesto, condenaría a Colombia a una fractura. El país no está condenado a ese dilema trágico de los extremistas. Colombia tiene la oportunidad de unirse. Permítame una cuña. El próximo domingo 8 de marzo, a los colombianos les pondrán sobre la mesa un tarjetón, hay que pedirlo, y ahí estaré donde siempre he estado desde el primer día que nací: abajo y en el centro.

5. “Fui fundador del Pacto Histórico”

Recordó a quienes lo critican por querer participar en la consulta del Frente Amplio, el papel fundamental que él tuvo para iniciar el proyecto político de Gustavo Petro.

“Quiero recordarles que fui fundador del Pacto Histórico, eso se les olvida a algunos compañeros del progresismo. Fui senador por esa coalición. El presidente Petro recordó hace varios meses que el Pacto había surgido en una conversación en mi apartamento, entre otras cosas, con Iván Cepeda, que estuvo allí presente. Pero no solo eso. Recorrí el país, antes de la consulta de octubre, invitando a la gente a votar por Iván, por la izquierda. En eso soy claro y leal. La izquierda tenía que elegir a un candidato legítimo muy fuerte. Y dije: “Un pájaro necesita dos alas para volar, la izquierda y el centro; ustedes tienen que sacar 3 millones de votos, y mi tarea es sacar otros 3 millones en el centro”. Esa competencia democrática y fraterna estaba prevista porque soy liberal, socialdemócrata, no soy un hombre que milite en los tres partidos que inscribieron a Iván. La unidad es la victoria del centro y la izquierda".

Agregó: “Por eso me llama la atención que les parezca extraño que vaya a competir en marzo para darles la oportunidad a los otros 9.500.000 colombianos que votaron por Petro hace cuatro años y que todavía no han tenido la oportunidad de ir a las urnas”.

Roy Barreras. Bogotá Febrero 12 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

6. “Quiero sanar las heridas de Colombia”

“Quiero gobernar este país con un gabinete de expertos. Soy un hombre de 62 años, feliz, tengo cinco hijos, dos nietos, y la vida para mí es una bendición. Soy un hombre católico, creyente, y tengo la obligación moral de devolverle a mi país lo que sé, la experiencia que tengo. Soy médico, le insisto, sé sanar heridas, con personas que resuelvan el reto fiscal, voy a recuperar el sistema de salud y enfrentar el reto de la seguridad. Hay que tener la fortaleza y el carácter para recuperar el territorio y no dejarse engañar por los grupos ilegales con falsas promesas, mientras crecen, matan y extorsionan. Este país necesita productividad, que la economía crezca, que haya confianza; esa palabra quizá debe marcar al próximo presidente. Necesitamos confianza para que se invierta en Colombia. Necesitamos desarrollar trenes, dobles calzadas, puertos, aeropuertos, inversión extranjera directa, confianza en los mercados, seguridad jurídica, confianza de los campesinos, de los comunales, del Congreso y de la dirigencia política. Aquí no van a ser tratados como enemigos, sino como ejes de la democracia”.

7. “Cepeda es el hombre que tiene más afinidad ideológica con él (Petro)”

Barreras descartó que sea el candidato presidencial de Gustavo Petro y aseguró que el mandatario es respetuoso del proceso democrático que se está adelantando actualmente.

“Creo que Cepeda es el hombre que tiene más afinidad ideológica con él. Y me parece que hay muchos sectores tradicionales que sienten esa afinidad y creen que Cepeda es el candidato de Petro. Pero también les digo: hay un montón de sectores de izquierda tradicional que dicen que no. Por ejemplo, el nombre de la consulta del Frente por la Vida lo puso el presidente Petro. Él bautizó esa consulta a la que también va a acudir el exconstituyente Héctor ‘Tico’ Pineda, fundador del M-19, compañero de Petro desde hace 30 años, constituyente de 1991. Aquí, en esta consulta, hay voces de izquierda progresista que van a reclamar el tarjetón porque le apuestan a una Colombia unida y no fracturada”.

8. “Hago el esfuerzo de encontrar algo positivo en cada ser humano. Me cuesta trabajo en el caso de De la Espriella”

Nuevamente habló de Abelardo de la Espriella y aseguró que él es un showman. “Ojo, Abelardo no es Rodolfo, se parece más a Milei en lo showman, y por eso puede seducir a personas equivocadas que, llevadas por el odio, la rabia o la moda, pueden pensar que un showman violento, que ofrece destripar a la oposición, podría gobernar. Él dividiría a Colombia de manera muy dolorosa. Eso no va a pasar porque el 8 de marzo los colombianos vamos a votar en contra de los extremismos y por un país unido. Ahí va a estar mi foto en el tarjetón, y mi nombre, Roy, que además no tiene muchos tocayos”, dijo.

Agregó: “Abelardo promete la muerte y destripar a la oposición, exterminar al que piensa distinto; esa ha sido su vida, sus antecedentes, sus sociedades, con quienes se ha relacionado. Toda esa historia de narcoparamilitarismo, de Álex Saab, de David Murcia Guzmán, es una vida oscura y sórdida que le propone a Colombia la violencia y la fractura irremediable. ¿Cree acaso alguien en un señor que se propone perseguir a un expresidente? Eso divide a Colombia. Él propone montarlo en un avión de la DEA, insultando la figura de un jefe de Estado, mintiendo y diciendo que Petro es mafioso, algo que ningún colombiano cree".

9. “Me pasé tres Doritos en el tono y no tengo ningún inconveniente en ofrecer disculpas”

Durante la entrevista, ofreció disculpas a Vicky Dávila por un desafortunado comentario que hizo durante una rueda de prensa.

“Sí, es cierto, me pasé y fue un mal chiste (...) Tiene toda la razón, en ese comentario me pasé tres Doritos en el tono y no tengo ningún inconveniente en ofrecer disculpas. Es quizá la única vez que he hecho un mal chiste”.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Roy Barreras negó que sea el candidato de Gustavo Petro: “El presidente me ha prometido a mí y a la sociedad colombiana que habrá neutralidad, como corresponde, y creo en su palabra”. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

10. “El exceso de ingenuidad, por decir lo menos, en la paz total”

Barreras cree que una de las equivocaciones de Gustavo Petro fue la ambiciosa apuesta que hizo por negociar con varios grupos criminales al mismo tiempo.

“El exceso de ingenuidad, por decir lo menos, en la paz total. Abrió 20 mesas de diálogo al tiempo con un cese al fuego que no lo cumplió nadie y que permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos que han abusado y que siguen matando, extorsionando, ametrallando de manera cruel, como vemos todos los días. Hace poco ametrallaron a dos muchachos, a un policía y a un escolta de la UNP en Arauca, de manera salvaje, sin ninguna piedad. Esas personas tienen que ser sometidas por la fuerza legítima del Estado”.

Agregó: “Cualquier proceso de diálogo, lo digo con toda claridad, que permita la paz en los territorios y el sometimiento a la Justicia y al Estado de derecho, requiere un Estado fuerte, inclusive para ser generosos en ese sometimiento a la Justicia. El Estado tiene que ser fuerte. Si es débil, los delincuentes toman ventaja en la negociación, que es lo que ha pasado en estos años”.

