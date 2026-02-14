¿Iván Cepeda es de izquierda radical? Roy Barreras hace una radiografía del candidato presidencial del petrismo

En una extensa entrevista con SEMANA, el candidato presidencial, Roy Barreras, habló sobre su participación en la contienda electoral y lo que podría pasar en la consulta del 8 de marzo, fecha en la que los colombianos saldrán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y podrán votar por una de las tres consultas.

Según Barreras, la consulta del Frente por la Vida tendrá unos tres millones de votos y esa cifra logrará unir a la izquierda y al centro para enfrentar la primera vuelta presidencial.

El exembajador asegura ser el puente entre diferentes sectores políticos y que eso permitirá una mayoría para ganar la carrera por la Casa de Nariño.

Sin embargo, como su aterrizaje en la consulta del Frente por la Vida ha generado diferentes reacciones en los sectores de izquierda, Barreras les recordó que él fue el quien inició el proyecto del Pacto Histórico.

“Quiero recordarles que fui fundador del Pacto Histórico, eso se les olvida a algunos compañeros del progresismo. Fui senador por esa coalición. El presidente Petro recordó hace varios meses que el Pacto había surgido en una conversación en mi apartamento, entre otras cosas, con Iván Cepeda, que estuvo allí”, dijo.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Roy Barreras negó que sea el candidato de Gustavo Petro: “El presidente me ha prometido a mí y a la sociedad colombiana que habrá neutralidad, como corresponde, y creo en su palabra”. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Además, aseguró que le ha sorprendido un poco el discurso de los últimas días de Iván Cepeda y respondió si el senador es de izquierda radical.

“Lo he conocido como un hombre dialogante. En los últimos días lo veo más irritado. Se está dejando llevar por sectores muy radicales que tienen una consigna sectaria y se equivocan. Quiero recordarles, fraternalmente, que la izquierda no ganó sola. Petro no ganó solo. Si Petro no pudo ganar solo, Cepeda tampoco podría, y yo tampoco”, dijo.

A Barreras le está preocupando que hay expresiones dentro del progresismo que son agresivas e impulsan el sectarismo que no le conviene a Colombia.

Agregó: “Necesito a esas fuerzas progresistas que nos ayudaron a elegir a Petro y necesito a la otra mitad de Colombia que quiera que el Gobierno sea de todos. Como lo dije cuando posesioné a Petro hace tres años y medio, el Gobierno tiene que ser para todos los colombianos, no para un sector. Petro lo ha dicho: el sectarismo divide, el diálogo une. Sigo en la tarea de unir a Colombia”.

Barreras, quien regresó al país hace unos meses tras dejar una embajada en el exterior, asegura que no tiene una confrontación personal con nadie del progresismo y que sencillamente quiere medirse en las urnas el 8 de marzo por el trabajo político que ha hecho durante años.

Roy Barreras. Bogotá Febrero 12 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

"Es lo que he hecho y está probado. En el primer año del Gobierno Petro, conduje el Congreso con la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente y se aprobaron todas las reformas de manera tranquila. Había un gabinete paritario y confianza, confianza del Congreso, porque respeto el Legislativo. No hay democracia sin Congreso, la destrucción de los parlamentos lleva a regímenes autoritarios", aseguró.

Finalmente dijo que dará garantías a todos los sectores y que no perseguirá a nadie si llega a la Casa de Nariño. Además, que unirá nuevamente a las ramas del poder y ampliará el periodo de alcaldes y gobernadores.