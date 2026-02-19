Política

Roy Barreras le insiste al petrismo que lo respalde en la consulta del Frente por la Vida: “Primero nos contamos y luego nos juntamos”

El exsenador le contestó a un líder del petrismo sobre una propuesta de unión a partir de los resultados del 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 6:43 a. m.
Roy Barreras competirá en la consulta del Frente por la Vida.
Roy Barreras competirá en la consulta del Frente por la Vida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Desde el petrismo más acérrimo han dicho que no votarán en la consulta del Frente por la Vida, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negara a Iván Cepeda la posibilidad de participar de ese proceso, que se dará el próximo 8 de marzo.

A pesar de eso, Roy Barreras le sigue insistiendo a ese sector que lo respalde, o que se puedan unir. El exembajador ha propuesto que si saca un mejor resultado que el Cepeda en octubre, el candidato del Pacto debería unirse a su candidatura.

“Ejercer mi derecho democrático no es ‘pretensioso’ ¡Es un derecho! Y quizá la regla de las mayorías (el que saque más votos gana) no les gusta a los regímenes dogmáticos antidemocráticos pero Colombia todavía es una democracia. ¡Primero nos contamos y luego nos juntamos!“, le dijo Barreras al senador Wilson Arias, del Pacto Histórico.

Según dijo el exembajador del Reino Unido la izquierda sola no podría ganar la Presidencia, pero él tampoco lograría ese resultado por su lado. “La unidad del centro y la izquierda permitió la victoria del presidente Petro y solo la unidad logrará la victoria. No abran heridas que luego nos sea más difícil cerrar. Están volando puentes de la unidad. ¿Por qué causan la división en lugar de construir la unidad?“, preguntó Barreras.

Política

“Mi mamá actúa con autonomía y criterio propio”: Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, defiende que ella respalde a Roy Barreras

Política

El gobierno de Gustavo Petro insiste en poner en duda el proceso electoral: habla de “tarjetones”, “software”, “Thomas Greg” y hasta de “lapiceros”

Política

La USO se suma a la candidatura de Roy Barreras: “Capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centro-izquierda”

Política

El ministro Armando Benedetti advirtió fallas en el tarjetón de las consultas de marzo y reconoció que podría prestarse para “fraude”

Política

Iván Cepeda, con el 74 % de probabilidad de obtener la votación más alta en la primera vuelta, según Polymarket

Política

Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Política

Gobierno radicó el documento con el que busca tumbar la suspensión del decreto del salario mínimo: estos son los detalles

Política

Roy Barreras no logra unir a la izquierda de cara a la consulta: Pacto Histórico habla de disciplina a sus militantes y el candidato dice que “están nerviosos”

Nación

Corte Suprema ordenó continuar la investigación preliminar contra Roy Barreras por nombramientos en la Dian

Política

Llegada de militantes de la Alianza Verde a la campaña de Roy Barreras desata fisuras en el partido

El exsenador mencionó que la “izquierda radical” es revolucionaria y que su ejercicio es hacer oposición, mientras que los que denomina “liberales progresistas” —entre los que se incluye— serían “reformistas” y saben gobernar para sacar adelante las reformas sociales.

Roy Barreras no logra unir a la izquierda de cara a la consulta: Pacto Histórico habla de disciplina a sus militantes y el candidato dice que “están nerviosos”

“¡Yo las he hecho! En un gobierno de centro aprobamos Ley de víctimas, el marco para la paz, creamos la JEP para obtener la verdad, creamos la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creamos las agencias de desarrollo rural para hacer realidad la reforma agraria, soy el autor del estatuto de la oposición, las curules de las víctimas y 111 leyes más y negocié con éxito y firmé la paz con Farc en 2016”, argumentó Barreras.

Asimismo, dijo que sería “fundador” del Pacto Histórico y que esa sería una combinación entre el centro y la izquierda que habría funcionado.

Congresista 2022
El senador Wilson Arias dijo que no está de acuerdo con la propuesta de Barreras. Foto: Guillermo Torres /Semana

“¡Es la fórmula del éxito! Como funcionó para elegir al presidente Petro y para avanzar en las reformas el primer año del gobierno Petro. Anímate, querido Wilson, para la izquierda democrática y el Polo recomiendo más Gramsci (el bloque histórico es el antecedente teórico del Pacto Histórico) y menos Lenin. Súmate a las voces sensatas de la unidad y más bien vamos a marchar juntos en defensa del salario mínimo vital!“, aseguró Barreras.

El exsenador ha logrado algunos apoyos en las últimas horas. Por ejemplo, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) anunció que respaldará su candidatura.

Sin embargo, de otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que no votaría la consulta tras lo dicho en ese sentido por el presidente Gustavo Petro.

Más de Política

Adelina Guerrero, Adelina Covo, Armando Benedetti y Roy Barreras.

“Mi mamá actúa con autonomía y criterio propio”: Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, defiende que ella respalde a Roy Barreras

Gustavo Petro votación

El gobierno de Gustavo Petro insiste en poner en duda el proceso electoral: habla de “tarjetones”, “software”, “Thomas Greg” y hasta de “lapiceros”

Roy Barreras.

La USO se suma a la candidatura de Roy Barreras: “Capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centro-izquierda”

Armando Benedetti, ministro del Interior.

El ministro Armando Benedetti advirtió fallas en el tarjetón de las consultas de marzo y reconoció que podría prestarse para “fraude”

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.

Iván Cepeda, con el 74 % de probabilidad de obtener la votación más alta en la primera vuelta, según Polymarket

Adelina Covo y Roy Barreras.

Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Gustavo Petro con el Consejo de Estado y consejo de ministros

Gobierno radicó el documento con el que busca tumbar la suspensión del decreto del salario mínimo: estos son los detalles

Abelardo de la Espriella, a partir de ahora, usará un atril blindado en sus eventos públicos.

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a partir de ahora, usará un atril blindado en sus eventos públicos

Desde la entrega de los kits hasta el conteo final de los votos, SEMANA acompañó las elecciones atípicas en Ponedera, Atlántico

Así es la logística detrás de unas elecciones atípicas en Colombia: organización, transparencia y seguridad

Noticias Destacadas