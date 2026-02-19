Desde el petrismo más acérrimo han dicho que no votarán en la consulta del Frente por la Vida, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negara a Iván Cepeda la posibilidad de participar de ese proceso, que se dará el próximo 8 de marzo.

A pesar de eso, Roy Barreras le sigue insistiendo a ese sector que lo respalde, o que se puedan unir. El exembajador ha propuesto que si saca un mejor resultado que el Cepeda en octubre, el candidato del Pacto debería unirse a su candidatura.

“Ejercer mi derecho democrático no es ‘pretensioso’ ¡Es un derecho! Y quizá la regla de las mayorías (el que saque más votos gana) no les gusta a los regímenes dogmáticos antidemocráticos pero Colombia todavía es una democracia. ¡Primero nos contamos y luego nos juntamos!“, le dijo Barreras al senador Wilson Arias, del Pacto Histórico.

Según dijo el exembajador del Reino Unido la izquierda sola no podría ganar la Presidencia, pero él tampoco lograría ese resultado por su lado. “La unidad del centro y la izquierda permitió la victoria del presidente Petro y solo la unidad logrará la victoria. No abran heridas que luego nos sea más difícil cerrar. Están volando puentes de la unidad. ¿Por qué causan la división en lugar de construir la unidad?“, preguntó Barreras.

El exsenador mencionó que la “izquierda radical” es revolucionaria y que su ejercicio es hacer oposición, mientras que los que denomina “liberales progresistas” —entre los que se incluye— serían “reformistas” y saben gobernar para sacar adelante las reformas sociales.

Roy Barreras no logra unir a la izquierda de cara a la consulta: Pacto Histórico habla de disciplina a sus militantes y el candidato dice que “están nerviosos”

“¡Yo las he hecho! En un gobierno de centro aprobamos Ley de víctimas, el marco para la paz, creamos la JEP para obtener la verdad, creamos la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creamos las agencias de desarrollo rural para hacer realidad la reforma agraria, soy el autor del estatuto de la oposición, las curules de las víctimas y 111 leyes más y negocié con éxito y firmé la paz con Farc en 2016”, argumentó Barreras.

Asimismo, dijo que sería “fundador” del Pacto Histórico y que esa sería una combinación entre el centro y la izquierda que habría funcionado.

El senador Wilson Arias dijo que no está de acuerdo con la propuesta de Barreras. Foto: Guillermo Torres /Semana

“¡Es la fórmula del éxito! Como funcionó para elegir al presidente Petro y para avanzar en las reformas el primer año del gobierno Petro. Anímate, querido Wilson, para la izquierda democrática y el Polo recomiendo más Gramsci (el bloque histórico es el antecedente teórico del Pacto Histórico) y menos Lenin. Súmate a las voces sensatas de la unidad y más bien vamos a marchar juntos en defensa del salario mínimo vital!“, aseguró Barreras.

El exsenador ha logrado algunos apoyos en las últimas horas. Por ejemplo, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) anunció que respaldará su candidatura.

Sin embargo, de otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que no votaría la consulta tras lo dicho en ese sentido por el presidente Gustavo Petro.