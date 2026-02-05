Política

Ministro Armando Benedetti habló con el senador Jairo Castellanos tras el atentado: “Está bien, pero profundamente conmovido por la muerte de sus escoltas”

El ministro del Interior afirmó que todavía hay una camioneta extraviada y confirmó la apertura inmediata de investigaciones.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 8:59 p. m.
Armando Benedetti y Jairo Castellanos.
Armando Benedetti y Jairo Castellanos. Foto: Semana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que logró hablar con el senador Jairo Castellanos tras conocerse la información del atentado en su contra. “Él está bien, pero profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta”.

En esa misma línea, el ministro aseguró que “hay una camioneta que está perdida que se iba a encontrar con él; él está en Yopal, el atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él. Vamos a estar al frente de todas las investigaciones para saber de qué se trata esto”.

Frente al atentado, la Procuraduría General de la Nación también se pronunció: “El procurador general, Gregorio Eljach, rechaza el atentado del que fue objeto el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca y lamenta el asesinato de varios integrantes del esquema de protección del congresista y candidato al Senado”.

Atentado Jairo Castellanos.
Atentado Jairo Castellanos. Foto: Suministrada

El atentado se suma a lo que tuvo que vivir hace unos meses el representante Julio César Triana en La Plata, Huila. Asimismo, otro hecho de violencia política reciente en medio de la jornada electoral fue el asesinato de Miguel Uribe Turbay en medio de un acto proselitista en el parque El Golfito en Bogotá.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció sobre este hecho: “Atención. Atentado contra el senador Jairo Castellanos en Tame, Arauca (…) Oramos por todos y por la vida del senador”.

Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado
Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado. Foto: YouTube @Comision Tercera

El senador Omar Restrepo, de Comunes, también se solidarizó con su colega. “Expresamos nuestra solidaridad con el senador Jairo Castellanos tras el ataque contra su esquema de seguridad en Tame, Arauca. Rechazamos toda forma de violencia política y defendemos la vida como valor sagrado de nuestra democracia. La protección de líderes es condición para la paz y el diálogo”, señaló.

