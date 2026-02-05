Política

Atentan contra el esquema del senador Jairo Castellanos en Arauca, dos escoltas habría sido asesinados

Al parecer, el congresista se encontraría fuera de peligro y habría logrado llegar a Yopal.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 8:31 p. m.
Así quedó el carro del esquema del senador.
Así quedó el carro del esquema del senador. Foto: Suministrada

El esquema del senador Jairo Castellanos sufrió un violento atentado en Tame, en el departamento de Arauca. El carro en el que se transportaba parte de los hombres que lo protegen quedó fuertemente impactado por las balas y por lo menos uno de los hombres habría fallecido.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció sobre este hecho. “Atención. Atentado contra el senador Jairo Castellanos en Tame Arauca. Hablan del esquema de seguridad asesinado y nadie sabe del paradero del senador. Oramos por todos y por la vida del senador”, afirmó.

El senador Omar Restrepo de Comunes también se solidarizó con su colega. “Expresamos nuestra solidaridad con el senador Jairo Castellanos tras el ataque contra su esquema de seguridad en Tame, Arauca. Rechazamos toda forma de violencia política y defendemos la vida como valor sagrado de nuestra democracia. La protección de líderes es condición para la paz y el diálogo”, señaló.

En desarrollo...

