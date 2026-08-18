Capturan a alias Claudia, ficha clave de alias Iván Mordisco en el manejo de miles de millones de pesos

La Policía confirmó la captura de alias Claudia, quien sería una ficha clave en el manejo de dineros ilegales en el departamento del Cauca de alias Iván Mordisco.

Elementos encontrados a alias Claudia, según la Policía. Foto: Policía

“Alias Claudia sería la encargada de la administración de recursos financieros de la estructura criminal que oscilaban entre los 12 mil y 15 mil millones de pesos. Estos recursos ilegales se usaban para el sostenimiento logístico y el abastecimiento bélico de estructuras terroristas que delinquen en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo y Cauca”, dijo la Policía.

Sobre los orígenes delincuenciales de la capturada, agregó la autoridad policial que “a alias Claudia o La India, es cabecilla de la red de finanzas del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, persona de confianza de alias Iván Mordisco y de alias Alonso 45″.

Capturada alias Claudia. Foto: Policía

La investigación arrojó, según la Policía, que “era la encargada de administrar una pista clandestina en Mirití Paraná (Amazonas), utilizada para el envío de estupefacientes hacia Brasil y el abastecimiento de aeronaves empleadas para actividades del narcotráfico”.

Añadió la Policía que “también tendría a su cargo la recolección de recursos provenientes de la minería ilegal en zona de frontera con Brasil, actividad que ha generado graves afectaciones a los sistemas hídricos, a las comunidades indígenas y los ecosistemas de la selva amazónica”.

Dinero en poder de alias Claudia. Foto: Dinero en poder de alias Claudia.

“De igual manera, alias “Claudia” era propietaria de un hotel en Puerto Santander y la encargada de administrar varios inmuebles que eran usados para concentrar y alojar a cabecillas, integrantes y menores de edad provenientes del Cauca, Valle y Nariño, reclutados por la estructura criminal de alias “Iván Mordisco”“, dijo la Policía

Por último, indicó la autoridad policial que “alias Claudia es solicitada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionados con la administración de recursos presuntamente provenientes del narcotráfico, la minería ilícita y la extorsión a ciudadanos en la zona fronteriza entre Colombia y Brasil”.