“Los informales van a tener oportunidades”: Paloma Valencia envió mensaje en el Día del Trabajo

Por medio de sus redes sociales, la candidata presidencial, Paloma Valencia, publicó un mensaje en el Día del Trabajo, este 1.º de mayo, el cual se enfocó en el gremio de los informales.

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En su cuenta personal de X, la senadora manifestó: “Tú, que te levantas a las 4am, que sales a trabajar bajo la lluvia, que muchas veces trasnochas porque sabes que el día no termina hasta cumplir”.

“Hoy, Día del Trabajador, quiero hablarte a ti: en mi gobierno no vas a estar solo. Los informales van a tener oportunidades y el reconocimiento que siempre han merecido”, recalcó Paloma Valencia.

Dentro de las propuestas que ha priorizado la candidata presidencial del Centro Democrático está precisamente un enfoque diferenciado para los informales, con el objetivo de poder destinar créditos accesibles que permitan que salgan de la pobreza.

Finalmente, en el video que compartió en sus redes sociales, Valencia publicó cifras que demuestran el preocupante panorama por el que está atravesando actualmente la economía nacional.

La candidata presidencial Paloma Valencia envió un mensaje en el Día del Trabajo: “En mi gobierno no vas a estar solo. Los informales van a tener oportunidades”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NKgQqt3l31 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

“6 de cada 10 colombianos trabajan en la informalidad, de ellos el 80% gana menos de un salario mínimo”, se desprende de uno de los apartes del material que publicó Paloma Valencia.