Elecciones 2026: Iván Cepeda recibe el respaldo de las centrales de trabajadores

En cuatro semanas los colombianos acudirán a la urnas para elegir el reemplazo de Gustavo Petro en el Casa de Nariño y los aspirantes presidenciales están recorriendo el país, en medio de sus campañas.

Por los lados del Pacto Histórico se conoció que el candidato Iván Cepeda recibió el respaldo político de todas las centrales de trabajadores y que agrupan más de un millón de colombianos.

A 30 días de la hora de la verdad: así está la carrera por la Casa de Nariño, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA

En el evento, dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación Democrática de Pensionados y la Confederación de Pensionados de Colombia, ratificaron su apoyo a la candidatura de Cepeda y de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

“El movimiento sindical no es solamente una expresión social organizada, sino que representa una fuerza transformadora social, política y cultural; su impronta está puesta en todas las grandes conquistas democráticas de nuestra vida social”, dijo el candidato Cepeda.

El candidato pactó cuatro compromisos con las centrales y aseguró que con ellas se hará la “construcción del acuerdo nacional en materia de políticas sociales”.