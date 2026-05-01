El coletazo de Odebrecht en Colombia

Uno de los expedientes más escandalosos y mediáticos que ha tenido la Justicia en Colombia es el de Odebrecht, la multinacional brasileña que sobornó a varios políticos en Colombia y el mundo. SEMANA conoció que las autoridades de Estados Unidos, de la manera más confidencial y bajo absoluta reserva, siguen avanzando en el caso porque consideran que todavía falta mucha tela por cortar y varias figuras colombianas e internacionales han pasado de agache.

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Las autoridades de ese país han hablado con funcionarios de la Justicia colombiana y compartieron información sensible que reviviría nuevamente el escándalo. ¿Hasta dónde llegarán? Odebrecht enredó, en su momento, la campaña de Juan Manuel Santos y le costó la carrera política a Óscar Iván Zuluaga.