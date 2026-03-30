Gustavo Petro reconoció que continúo con un proyecto que inició el gobierno Santos: “A pesar de las diferencias políticas”

El presidente Gustavo Petro publicó este lunes, 30 de marzo, un mensaje en sus redes sociales, que no pasó desapercibido, ante la declaración que dio sobre un proyecto que no interrumpió su administración, sino que por el contrario continuó; y el cual hace referencia al exmandatario Juan Manuel Santos.

“Al presidente le dicen loco”: Gustavo Petro lanzó pulla a la fiscal Luz Adriana Camargo por la Junta del Narcotráfico

En la publicación, Petro indicó que ordenó continuar con lo que venía avanzando la administración Santos sobre la exploración del Galeón San José, pese a tener “diferencias políticas”.

“Aquí muestro la investigación marítima hecha con tecnología de la armada y desde MinCultura y la Armada Nacional. Explorar el Galeón San José hundido en el mar Caribe. Este proyecto inició en el gobierno Santos que, logra encontrar el Galeón, mi gobierno continúo el proyecto”, expresó el jefe de Estado.

Y avanzó en el mensaje: “Los mejores proyectos deben continuar a pesar de las diferencias políticas, no hacer como hicieron con el metro subterráneo, que dejé en proyecto de ingeniería avanzada listo para licitar construcción y literalmente los Vargas Lleras, Cardenas y Peñalosa se lo tiraron solo para que no fuera presidente. Se tiraron a Bogotá”.

“Junto con el proyecto del Galeón Santa fé, mi Gobierno que trata de construir el primer mega Data Center para inteligencia artificial en Santa Marta, y que debe ligarse a otro portal similar en el mar Pacífico en el futuro puerto férreo y marítimo de Cupica, Chocó, para unir todos los continentes en la red neuronal de la inteligencia artificial, serían los proyectos de punta de la ciencia y la tecnología de Colombia en el corto plazo. Seríamos el corazón global de la infraestructura de la red de la inteligencia artificial. Colombia debe centrarse en la data de la biodiversidad natural y humana, nuestra verdadera riqueza, y su data debe ser propiedad de la nación colombiana, de nadie más, sobre ella debe basarse nuestra economía y nuestro progreso futuro para todas y todos y no para un grupo de rateros de barrios ricos”, apuntó.

También expresó: “El proyecto de inteligencia artificial está siendo saboteado por fuerzas uribistas dentro del grupo de Ecopetrol y por funcionarios que no han entendido que este Gobierno busca la soberanía nacional sobre los datos de los colombianos. Intentaron en Internexa entregar la data colombiana a Ali Babá y sean empresarios privados chinos o norteamericanos o árabes o europeos. La data de los colombianos debe ser del poder público colombiano o de una instancia multilateral y pública de una democracia global”.

“Quieren acabar el contrato de regalías con Internexa, que debe ser reformado, para acabar o privatizar a Internexa a la cual el Gobierno le ha propuesto más de un billón de pesos para fortalecer la conectividad de banda ancha a la totalidad de las familias colombianas. Las propuestas han sido rechazadas hasta el momento”, señaló Petro en sus redes sociales.

Y avanzó en el extenso mensaje: “El sistema de conectividad en Colombia ha fracasado y somos los últimos de la Ocde en llegar a la población con banda ancha, por el método de subastar las mejores bandas del espectro electromagnético a grandes empresas cuasimonopólicas privadas a condición de ampliar la conectividad a zonas no rentables, es decir pobres y excluidas, nunca han cumplido y el Ministerio TIC no pone las multas, nos están estafando”.

“Lo que pasa en Ecopetrol ahora es la lucha de grupos uribistas por continuar con el manejo de contratos de petróleo y gas por casi 25 billones de pesos que en estos dos meses terminan”, recalcó el mandatario.

Finalmente, anotó el presidente en su cuenta personal de X: “Por eso quieren algunos sectores de la prensa y la fiscalía tumbar al presidente de Ecopetrol. Entregué a la fiscal general las transacciones financieras que demuestran la corrupción de ejecutivos de la presidencia de Bayón paro nada. Como es información reservada, entregué la información a la autoridad competente, pero no hicieron nada con ella. Allí surgió una alianza con el uribismo y se está efectuando una persecusión desatada contra ministros inocentes, otra por sobre topes que nunca existieron, ni un peso, y contra mi familia”.

Gustavo Petro anunció que se acaba el servicio militar obligatorio en Colombia: estos son los detalles

“La verdad es que de los contratos petroleros y gasíferos no solo salen enormes fortunas estafando a todas las familias y empresarios colombianos con las tarifas de electricidad y gas, sino que se financia de allí grupos paramilitares, como la Gota Negra, que asesinó varios sindicalistas de trabajadores petroleros, y sobretodo, campañas presidenciales de la derecha colombiana. A mí me quieren coger preso con el proceso en Fiscalía contra Roa por sobre topes, porque un sindicato de trabajadores del petroleo intentó dar aportes y nosotros lo rechazamos”, concluyó el presidente Petro.