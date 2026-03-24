Política

Gustavo Petro, en respuesta al sindicato de Ecopetrol, habló de los “gustos sexuales de Roa” y señaló que “son de su criterio”

El sindicato pidió que Roa fuera apartado de la presidencia de la estatal petrolera.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 8:04 p. m.
Gustavo Petro volvió a defender al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Gustavo Petro volvió a defender al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Presidencia / esteban vega la-rotta-semana

Un particular mensaje publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, a la petición que elevó la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) para que fuera apartado del cargo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

En el post, el jefe de Estado mencionó los “gustos sexuales de Roa”, expresando que “son de su criterio”. Además, el jefe de Estado volvió a respaldarlo en el cargo.

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“La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización, convertida en empresa de tercerización, y el uribismo, que se juntan ahora para lo mismo”, afirmó el mandatario colombiano.

Agregó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Si el uribismo vuelve a manejar la empresa, se perderán miles de millones de dólares de derroche, como hizo Bayón, y vendrá un Luigi con intereses particulares. Otra vez perder dinero en el golfo de México, en la cordillera oriental, en Perú”.

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“Otra vez fracking en vez de energías limpias, así la ciencia diga lo contrario. Si se desconoce la ciencia, se acerca uno más al fascismo; si se reconoce la ciencia, se acerca uno más al progresismo”, afirmó el presidente Petro.

Además, puso sobre la mesa, generando impacto en los usuarios de las redes sociales: “Los gustos sexuales de Roa son de su criterio; si metió las manos, es de la justicia. Este no es el momento de quiebres gerenciales; hay que cumplir el programa hasta el último día y estar vigilantes del cuidado del dinero”.

“Hasta el momento hay dos testigos que conocí personalmente; a uno lo separé de inmediato de la campaña porque lo califico de estafador, dejó endeudada a su novia, que era la hija de Piedad Córdoba, y a Piedad la estafó. El hermano de Piedad, narcotraficante, está quizás en el infundio que la derecha colombiana quiere armarme en Nueva York; el otro quería tumbar a Roa para ser él el nuevo presidente. Ese tipo de personas no sirve”, expresó el mandatario colombiano.

Y recalcó: “El debate de la crisis climática tiene que darse en el seno de la clase obrera petrolera y carbonera. No es el discurso bonito y tranquilizador el mejor, es el discurso de la ciencia a la que hay que escuchar, si no, el movimiento obrero va al abismo como pasó con los obreros carboneros de Inglaterra”.

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“Hoy hay que salvar la sostenibilidad de Ecopetrol como empresa de energías limpias; apenas pase el conflicto de Irán, el precio se derrumba. La sostenibilidad de la clase obrera depende de la magnitud de la conversión en energías limpias, inteligencia artificial y transmisión del grupo Ecopetrol y de la reconversión laboral de sus trabajadores, que pasa por la negociación con la empresa; de lo contrario, el negacionismo uribista va a echar a miles de trabajadores del carbón y del petróleo. El movimiento obrero no nació ayer, es el verdadero fundador de Ecopetrol y no puede hacer lo del avestruz”, puntualizó el presidente Petro.