“Al presidente le dicen loco”: Gustavo Petro lanzó pulla a la fiscal Luz Adriana Camargo por la Junta del Narcotráfico

Una inesperada declaración dio la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que desvirtuó una de las principales narrativas que estaba utilizando el presidente de la República, Gustavo Petro, en la plaza pública.

En una entrevista concedida a Blu Radio, Camargo manifestó que la Fiscalía no tenía pruebas ni evidencias que advirtieran la existencia de la denominada Junta del Narcotráfico, la cual ha sido mencionada en varias ocasiones por el presidente Petro.

Gustavo Petro reaccionó tras polémica por designar a su hija Antonella como madrina de un buque de la Armada

No obstante, el presidente de la República, Gustavo Petro, no desaprovechó la oportunidad para lanzar una pulla a la fiscal Luz Adriana Camargo. A través de sus redes sociales, señaló que algunos sectores le dicen “loco al presidente” por hablar de ese tipo de organizaciones criminales.

“El silencio de la Fiscalía General y los cuerpos investigadores es proverbial sobre la Junta del Narcotráfico. No les sirve el resultado porque solo quieren hablar del Clan del Golfo e Iván Mordisco, que siempre se escapa, porque saben que son los segundos de la cadena y los primeros tienen tratos judiciales con la DEA y están dentro de la Fiscalía, la prensa y la política, como estaba Sebastián Marset y los socios que asesinaron al fiscal paraguayo Pecci en Cartagena”, expresó el mandatario colombiano en su cuenta personal de X.

Sumado a ello, indicó: “Como son del Cartel de las Esmeraldas y del centro del país, esos sí no se investigan. La investigación sobre los fiscales de la Junta del Narcotráfico está frenada”.

“Al presidente le dicen loco, porque dice que el Clan del Golfo, Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y los alcaldes del supuesto Cartel de los Soles solo obedecen a italianos, albaneses y mexicanos enviados por el Cartel de Dubái. Aquí una prueba más”, reiteró el jefe de Estado.

La relación entre el presidente Petro y Luz Adriana Camargo parece que no está atravesando su mejor momento, ya que a la fiscal le disgustaron las acusaciones que lanzó Petro en las que insinuó que su esposo trabajaba supuestamente con Abelardo de la Espriella, calificándolas como falsas.

Gustavo Petro anunció que se acaba el servicio militar obligatorio en Colombia: estos son los detalles

“Y es la fiscal amiga de De la Espriella la que tiene que resolverlo, y De la Espriella está metido en ese pastel. Entonces, tiene que resolverlo; eso es de frente al pueblo, o que diga que no, yo no sé la verdad, pero sí ¿hay una relación política entre De la Espriella y el marido de la fiscal general de la nación? Está metido en este lío; que son sus amigos. Entonces, ¿quién resuelve esto en la justicia? ¿O vamos a engañar al pueblo? Entonces, metan preso a Petro y engañamos al pueblo, y ya cuando Petro no puede hablar, entonces ahí seguimos disfrutando de las ganancias”, cuestionó Gustavo Petro el pasado 10 de febrero.