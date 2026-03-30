Gustavo Petro anunció que se acaba el servicio militar obligatorio en Colombia: estos son los detalles

Este lunes 30 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer detalles de un proceso que inició su Gobierno y el cual generará un impacto en varios sectores del país.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado notificó al país sobre un cambio que tendrá el servicio militar, al señalar que dejará de ser obligatorio. Petro dijo que está cumpliendo lo que prometió en campaña para llegar a la Casa de Nariño.

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“Prometí en campaña acabar el servicio militar obligatorio y hacerlo voluntario. Literalmente, ya lo hemos logrado gracias a que ganan el salario vital. No solo es voluntario, sino que se inscriben más jóvenes que nunca y con alegría”, anotó el mandatario colombiano en su cuenta personal de X.

Recientemente, el Ministerio de Defensa dio a conocer detalles sobre el decreto 1075 de 2025, el cual permite prorrogar de forma voluntaria la etapa de formación dentro de las Fuerzas Armadas.

Esa normativa estableció que actualmente es de 18 meses para quienes no han terminado el bachillerato y de 12 meses para los que sí lo han finalizado; podrán optar por prorrogar su permanencia entre 6 y 12 meses adicionales. Esta extensión estará sujeta a cupos disponibles en el Ejército, la Armada o la Policía, de acuerdo con las necesidades de cada institución.

El Gobierno ha expresado que, para poder solicitar esa prórroga, los jóvenes deberán cumplir una serie de condiciones: presentar la solicitud con al menos cuatro meses de anticipación al licenciamiento, contar con una evaluación favorable de desempeño por parte de su comandante y no tener sanciones disciplinarias, penales o administrativas. Además, la norma permite desistir de la solicitud de extensión en cualquier momento.

Ese decreto entró en vigencia desde el pasado 15 de octubre de 2025, cuando fue firmado por el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez.

Finalmente, y sobre esos cambios, también se habló sobre la consolidación del programa Servicio Social para la Paz, que ofrece a los jóvenes una alternativa al servicio militar tradicional. Bajo esta modalidad, los participantes pueden contribuir en iniciativas de gestión del riesgo, medioambiente, educación, derechos humanos, entre otras, en vez de servir en uniforme.

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Trascendió que los seleccionados en este programa recibirán un certificado equivalente a la libreta militar, además de reconocimiento por la experiencia como primer empleo. Además, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), esta modalidad impulsa el compromiso social y comunitario de los jóvenes, integrándolos en tareas clave para la construcción de paz y la prevención de desastres naturales.