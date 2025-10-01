Suscribirse

Economía

Cambios en el servicio militar en Colombia: este grupo de personas tendrá bonificaciones

La norma colombiana protege a este grupo poblacional. Estas son las medidas.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 7:38 p. m.
Las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con más de 223.150 miembros activos al servicio del país.
Las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con más de 223.150 miembros activos al servicio del país. | Foto: EL PAÍS

El servicio militar es uno de los deberes constitucionales que actualmente tienen los colombianos, hombres, de ciertas edades, para contribuir con la seguridad del país, prestando servicio a la Fuerza Pública. Al cumplir la mayoría de edad, un joven debe vincularse tras un sorteo y una serie de procesos y prestar el servicio por un año.

Sin embargo, desde varios sectores políticos e incluso desde el Gobierno Nacional se han puesto esfuerzos en eliminar el servicio militar obligatorio y así solo incluir a las personas que por iniciativa propia deseen acceder a este.

Con la nueva medida los jóvenes ya no estarán obligados a hacer el servicio militar sino que tendrán una nueva alternativa, pero quienes tengan vocación para ingresar a la Fuerza Pública podrán hacerlo.
Con la nueva medida los jóvenes ya no estarán obligados a hacer el servicio militar sino que tendrán una nueva alternativa, pero quienes tengan vocación para ingresar a la Fuerza Pública podrán hacerlo. | Foto: Ejército Nacional/ Tercera Brigada

Aunque el servicio es obligatorio para hombres, es voluntario para las mujeres y la normativa las protege en caso de que estas vayan a tener hijos durante la prestación del mismo. Recientemente la Corte Constitucional se pronunció al respecto, asegurando que si una mujer queda embarazada durante la prestación de este, no puede ser desvinculada y tiene derecho a recibir pagos o bonificaciones en su embarazo y licencia de maternidad.

Contexto: Servicio Social para la Paz, alternativa para la libreta militar, estaría desfinanciado el próximo año, denunció Víctor Salcedo

Este concepto se dio luego de que al alto tribunal llegara una tutela presentada por una joven que estaba prestando servicio en la Policía, asegurando que la habían retirado tras quedar embarazada, dejándola desprotegida, puesto que recibía unas bonificaciones.

El alto tribunal indicó que la decisión no estuvo enmarcada dentro de la ley colombiana, pues se desconoció la protección que existe a las madres gestantes o lactantes. Esto, según la sentencia T-456 de 2024, constituye un hecho discriminatorio en razón de género.

Convocatoria abierta para prestar servicio militar en la Armada Nacional.
El servicio militar también se puede prestar en la Armada Nacional. | Foto: Armada de Colombia

Las mujeres embarazadas que estén prestando su servicio militar no pueden ser retiradas ya sea de la Policía o el Ejército y sumado a ello deberán recibir las bonificaciones o pagos que se le hacen a los soldados y auxiliares por la prestación del servicio militar.

Contexto: ¿Qué debe hacer para restablecer su visa americana si fue revocada por el Gobierno de EE. UU., tal como le pasó a Gustavo Petro?

La bonificación, a partir del Decreto 615 del 2025, para este año, es de un 70% del salario mínimo. Es decir, una suma aproximada de $1.024.560.

Las mujeres embarazadas tendrán derecho a disfrutar esta bonificación durante los cuatro meses posteriores al parto y no será considerada como una licencia de maternidad.

Mujeres que prestan servicio militar en el Valle del Cauca
Son cientos las mujeres que prestan servicio militar | Foto: Foto: Ejército Nacional

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mónaco le dañó la fiesta al Manchester City en Champions League: partido se definió en las últimas

2. Gregorio Eljach cuestionó el ‘fuego amigo’ entre dos pesos pesados del Gobierno Petro: “No es buen ejemplo”

3. Yankees y Red Sox definen el primer juego con una épica remontada en el inicio de los playoffs

4. “Queremos que sea llevado ante la justicia”: la Casa Blanca va tras el dictador Nicolás Maduro

5. Periódico inglés es acusado de espiar al príncipe William. Habría desde escuchas telefónicas hasta detectives privados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Servicio militarEmbarazo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.