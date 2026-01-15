Así funciona el beneficio que puede adelantar su pensión sin hacer nuevos aportes

Para muchos colombianos, alcanzar la pensión de vejez es una meta que parece cada vez más lejana debido a la combinación de años de trabajo informal, períodos sin cotización y requisitos estrictos de edad y tiempo de aportes.

Sin embargo, existe un beneficio poco conocido que permite a ciertos grupos sumar semanas adicionales a su historia laboral sin necesidad de trabajar activamente, lo que puede acelerar el acceso a la jubilación bajo condiciones especiales.

En Colombia, la jubilación tradicional exige cumplir con edad mínima de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, además de un mínimo de semanas de cotización: 1.300 semanas para los hombres y 1.250 para las mujeres si se pensionan por Colpensiones, o ligeramente menos si están en fondos privados.

Pero la ley también reconoce situaciones en las cuales ciertos periodos pueden computarse como semanas efectivas para pensión pese a no ser trabajados en sentido estricto. Un ejemplo concreto es el tiempo de servicio militar obligatorio o voluntario, que puede acreditarse ante el fondo pensional para efectos de completar semanas cotizadas.

Según la normativa, cuando una persona presta el servicio militar, ese tiempo debe ser reconocido en su historial pensional tanto en Colpensiones como en fondos privados, lo que puede traducirse en entre 52 y 78 semanas adicionales en promedio, dependiendo de cuánto duró esa prestación.

Este beneficio está contemplado en la Ley 1861 de 2017, que señala que “el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de pensión de jubilación de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad en los términos de la ley” para quienes sirvieron en las fuerzas del Estado.

El reconocimiento puede acercar a los afiliados a los requisitos de jubilación. Foto: 123 Rf

El proceso administrativo para hacer efectivo este reconocimiento no es automático. El interesado debe solicitar la Certificación Electrónica de Tiempo Laborado (CETIL) ante la entidad correspondiente generalmente el Ministerio de Defensa, y luego presentar ese documento ante su fondo pensional (Colpensiones o privado) para que el tiempo sea sumado a su historial de semanas cotizadas.

Este beneficio también puede tener un impacto importante en el monto final de la pensión. Al sumar semanas adicionales, no solo se puede acelerar la posibilidad de acceder al derecho pensional, sino también mejorar el cálculo de la mesada en determinados casos, especialmente para quienes están cerca de los requisitos mínimos.

Más allá del servicio militar, la reforma pensional vigente contempla otras formas de equivalencia de semanas en situaciones especiales, como en casos de maternidad o aportes previos convalidables en algunos regímenes, pero esos mecanismos dependen de condiciones específicas y reglamentaciones adicionales.