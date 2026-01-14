Economía

Corte Suprema señala que empleadores no pueden despedir a trabajadores sin justa causa 3 años antes de cumplir edad para la pensión

Por medio de una comunicación se dieron los detalles de la medida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de enero de 2026, 9:23 p. m.
Corte Suprema de Justicia emitió nuevo concepto para miles de empleados en el país.
Corte Suprema de Justicia emitió nuevo concepto para miles de empleados en el país. Foto: No

Por medio de un comunicado emitido por la Corte Suprema, se destaca que en la tarde del miércoles 14 de enero, la Sala de Casación Laboral amplió la protección del fuero de estabilidad laboral reforzada de los prepensionados y precisó que los empleadores particulares no pueden despedir sin justa causa a sus trabajadores durante el trienio anterior al arribo de la edad, aun cuando hayan cumplido con las semanas de cotización.

Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

“El lapso que corre entre la inactividad laboral y la consolidación definitiva del derecho a la pensión, definido ya como de tres años o menos para adquirir el derecho pensional, debe ser objeto de protección por el fuero de estabilidad laboral reforzada de los prepensionados, pues de lo que se trata es de garantizarle a este —y a su núcleo familiar— las fuentes normales de existencia durante el período que hace falta para el aseguramiento de la pensión y, de esta manera, evitar que el sujeto de especial protección caiga en un estado de necesidad producto de la pérdida del empleo”, señaló la Sala de Casación Laboral.

Por otra parte, también se aclaró que la estabilidad no puede entenderse como una permanencia absoluta o irrestricta en el puesto de trabajo, sino como la aplicación de medidas normativas que protejan al trabajador para que las causales de despido acreditadas por el empleador no resulten arbitrarias o contrarias a derecho.

Se debe añadir que la decisión dada a conocer se aparta del criterio de protección que mantenía la Corte Constitucional, al considerar que el argumento según el cual la edad podía ser cumplida con o sin vinculación laboral resultaba discriminatorio.

Empresas

Central Unitaria de Trabajadores convocó nueva jornada de concentraciones para el jueves 15 de enero

Empresas

Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

Empresas

Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

Salud

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Empresas

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

Empresas

Estarían aceptando renuncias en la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

Dinero

“Acopi no se opone a mejores ingresos, se opone a que se pierda empleo formal”: la posición del gremio ante el aumento desbordado del salario mínimo

Bogotá

Juez toma drástica decisión sobre el futuro de Epa Colombia en la cárcel

Macroeconomía

Corte Suprema ordena a Colpensiones pagar pensión sin que el afiliado cumpla requisito clave: derrota para el fondo

Nación

MinJusticia interpone nueva denuncia contra varios congresistas por “incentivar intervención militar extranjera”

“En efecto, según el fallo, la pérdida del empleo en proximidades a la obtención del derecho pensional genera al trabajador una situación de vulnerabilidad estructural, al producir un impacto desproporcionado y negativo en su proyecto de vida y en su mínimo vital”, complementó la Sala de Casación.

Ley permite despido de empleados enfermos en Colombia en estos casos: ¿Qué deben saber?.
Los empleados no podrán ser despedidos sin justa causa a menos de 3 años de la edad de pensión. Foto: Agencia 123rf

Por último, la Corte Suprema indicó que si los mecanismos de seguridad social buscan hacer efectiva la solidaridad entre los afiliados para garantizar el pago oportuno de las prestaciones y la sostenibilidad financiera del sistema, no tendría sentido excluir a los prepensionados.

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

“Un retiro laboral abrupto en vía de la adquisición del derecho pensional puede desatar una crisis profunda que afecta la calidad de vida del sujeto próximo a pensionarse y de su familia, pues trunca la posibilidad de una jubilación armónica y gradual, como proceso inevitable en la vida laboral de una persona, a quien se le impide, en últimas, adaptarse a esta nueva etapa de la vida con el menor impacto posible, siendo esto lo deseable”, complementó la entidad.

Más de Empresas

No

Corte Suprema señala que empleadores no pueden despedir a trabajadores sin justa causa 3 años antes de cumplir edad para la pensión

Marcha gremios de trabajadores

Central Unitaria de Trabajadores convocó nueva jornada de concentraciones para el jueves 15 de enero

GETTY IMAGES

Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

Microsoft revela los trabajos que seguirán sin intervención de la IA

Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

Freddy Aguado (en la foto) llevando esperando desde junio de 2025 para que a su esposa le hagan una cirugía de .

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Logo de la empresa Warner Bros que será adquirida por Netflix.

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

Muchos despidos de empresas son sin causa justificada.

Estarían aceptando renuncias en la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

María Elena Ospína, presidenta de Acopi.

“Acopi no se opone a mejores ingresos, se opone a que se pierda empleo formal”: la posición del gremio ante el aumento desbordado del salario mínimo

YEISON JIMENEZ

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Corporación de Abastos de Bogotá Corabastos YEISON JIMÉNEZ

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Noticias Destacadas