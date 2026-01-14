Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

Hace algunas horas, la Superintendencia de Sociedades anunció oficialmente la liquidación judicial de la sociedad Industrias de Alimentos Don Jacobo, tras un largo proceso que tuvo que sortear la empresa y que finalizó con una serie de medidas.

De acuerdo al documento presentado por el ente regulador, la medida fue adoptada luego de verificar la solicitud de admisión presentada por el Representante Legal de la Sociedad, debidamente facultado por la Asamblea General de Accionistas, además del no cumplimiento del acuerdo de reorganización y la imposibilidad de continuar cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha.

Adicional a ello, la Superintendencia de Sociedades aceptó la apertura del proceso de liquidación simplificada como una herramienta legal para proteger el patrimonio empresarial, salvaguardar el orden crediticio y garantizar una administración ordenada y transparente de los activos de la sociedad.

“La liquidación judicial simplificada es una medida que permite cerrar de forma responsable sociedades que ya no son viables, protegiendo los derechos de los involucrados y promoviendo procesos técnicos. Desde la entidad, seguiremos ejerciendo nuestra labor con rigor y compromiso, orientados siempre a la defensa del interés general”, dijo el superintendente de Sociedades, Billy Escobar

Es importante aclarar que luego de revisar la situación financiera de la empresa, se encontró que esta no tenía como continuar operando ni cumplir además sus distintos compromisos económicos.

Pese a una amplia trayectoria, la empresa presentó dificultades económicas en 2023 y 2024, con pérdidas superiores a los 900 millones de pesos, mientras que sus ingresos en 2024 cayeron a 12.423 millones, siendo aproximadamente la mitad de lo que ganaron el año anterior.

¿Cómo nació Don Jacobo Pastelería?

La empresa nació el 13 de diciembre de 1986 en Bucaramanga, Santander. Primero con el nombre Postres y Ponqués, una idea de un joven de 17 años que buscaba crear una cadena de repostería. A partir de 1997 y tras varios esfuerzos, la empresa ganó reconocimiento y empezó a expandirse a lo largo y ancho del país.

Don Jacobo, el creador de la pastelería, ha sido un pionero en la pastelería. Ha participado como jurado estrella en el famoso reality show: Desafío de Buddy, junto al chef mediático Buddy Valastro, con quien realizó además varios eventos en Colombia y Brasil.