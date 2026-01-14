Empresas

Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

La empresa entrará oficialmente en el proceso de liquidación judicial. La SuperSociedades lo confirmó.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 4:58 p. m.
Esto es lo que indica el más reciente comunicado de la Supersociedades.
Esto es lo que indica el más reciente comunicado de la Supersociedades. Foto: Getty Images

Hace algunas horas, la Superintendencia de Sociedades anunció oficialmente la liquidación judicial de la sociedad Industrias de Alimentos Don Jacobo, tras un largo proceso que tuvo que sortear la empresa y que finalizó con una serie de medidas.

De acuerdo al documento presentado por el ente regulador, la medida fue adoptada luego de verificar la solicitud de admisión presentada por el Representante Legal de la Sociedad, debidamente facultado por la Asamblea General de Accionistas, además del no cumplimiento del acuerdo de reorganización y la imposibilidad de continuar cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha.

El postre debe su nombre a la combinación de tres tipos de leche: condensada, evaporada y entera.
La pastelería tuvo 40 años de tradición. Foto: Colcafé

Adicional a ello, la Superintendencia de Sociedades aceptó la apertura del proceso de liquidación simplificada como una herramienta legal para proteger el patrimonio empresarial, salvaguardar el orden crediticio y garantizar una administración ordenada y transparente de los activos de la sociedad.

Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

“La liquidación judicial simplificada es una medida que permite cerrar de forma responsable sociedades que ya no son viables, protegiendo los derechos de los involucrados y promoviendo procesos técnicos. Desde la entidad, seguiremos ejerciendo nuestra labor con rigor y compromiso, orientados siempre a la defensa del interés general”, dijo el superintendente de Sociedades, Billy Escobar

Empresas

Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

Salud

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Empresas

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

Empresas

Estarían aceptando renuncias en la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

Dinero

“Acopi no se opone a mejores ingresos, se opone a que se pierda empleo formal”: la posición del gremio ante el aumento desbordado del salario mínimo

Empresas

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Nación

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Noticias Estados Unidos

Popular pastelería mexicana podría ser prohibida en Estados Unidos tras grave alerta sanitaria emitida por la FDA

Empresas

Reconocida pastelería pide ayuda para evitar quiebra: golpeada por impuesto a ultraprocesados

Semana TV

Selección Colombia estará presente en la Copa Mundial de Pastelería en 2025

Creativo
Acumuló deudas de 900 millones de pesos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante aclarar que luego de revisar la situación financiera de la empresa, se encontró que esta no tenía como continuar operando ni cumplir además sus distintos compromisos económicos.

Pese a una amplia trayectoria, la empresa presentó dificultades económicas en 2023 y 2024, con pérdidas superiores a los 900 millones de pesos, mientras que sus ingresos en 2024 cayeron a 12.423 millones, siendo aproximadamente la mitad de lo que ganaron el año anterior.

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

¿Cómo nació Don Jacobo Pastelería?

La empresa nació el 13 de diciembre de 1986 en Bucaramanga, Santander. Primero con el nombre Postres y Ponqués, una idea de un joven de 17 años que buscaba crear una cadena de repostería. A partir de 1997 y tras varios esfuerzos, la empresa ganó reconocimiento y empezó a expandirse a lo largo y ancho del país.

Panaderos
Esto es lo que pasará con la empresa. Foto: Getty Images

Don Jacobo, el creador de la pastelería, ha sido un pionero en la pastelería. Ha participado como jurado estrella en el famoso reality show: Desafío de Buddy, junto al chef mediático Buddy Valastro, con quien realizó además varios eventos en Colombia y Brasil.

Más de Empresas

GETTY IMAGES

Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

Microsoft revela los trabajos que seguirán sin intervención de la IA

Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

Freddy Aguado (en la foto) llevando esperando desde junio de 2025 para que a su esposa le hagan una cirugía de .

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Logo de la empresa Warner Bros que será adquirida por Netflix.

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

Muchos despidos de empresas son sin causa justificada.

Estarían aceptando renuncias en la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

María Elena Ospína, presidenta de Acopi.

“Acopi no se opone a mejores ingresos, se opone a que se pierda empleo formal”: la posición del gremio ante el aumento desbordado del salario mínimo

YEISON JIMENEZ

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Corporación de Abastos de Bogotá Corabastos YEISON JIMÉNEZ

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Plan retornó y plan salida de Bogotá

Estas son las rutas que impulsarían la economía y la movilidad en el puente de Reyes

La nueva ruta posiciona a China como líder en innovación aeronáutica y conecta dos extremos del planeta en un solo viaje.

Wingo anuncia que reanudará su operación hacia y desde Caracas a partir del 16 de enero de 2026

Noticias Destacadas