Presidente Petro se pronunció tras propuesta de repatriar pensiones del exterior e invertirlas en Colombia

El mandatario se refirió al mercado de capitales y la idoneidad de la iniciativa.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 4:52 p. m.
Durante los últimos días, el Gobierno lanzó una nueva propuesta.
En los últimos días, el Gobierno del presidente Gustavo Petro elevó una nueva propuesta que generó polémica en los sectores económicos del país. El ministro de Hacienda aseguró que trabajarán en una iniciativa para que los fondos de pensiones reviertan al país las inversiones que han hecho en el extranjero, que suman cerca de 250 billones de pesos.

Los expertos aseguran que esta situación traería serias consecuencias para los ahorradores de estos fondos de pensión, además de tener un impacto en el mercado de capitales colombiano, pues tiene baja liquidez, es poco profundo para realizar las inversiones aquí.

Germán Ávila, ministro de Hacienda
El presidente Gustavo Petro se pronunció este 7 de enero sobre el tema, al responder al periodista Sebastián Nohra, quien aseguró en un trino lo siguiente:

“Germán Ávila sabe que el mercado de capitales colombiano es minúsculo. No puede absorber de manera útil los 252 billones que están en el exterior. Eso obligaría a los fondos a aumentar mucho sus compras de TES. Es comprar más deuda castigando nuestro ahorro. Son siniestros”, indicó Nohra.

Este será el precio estimado del dólar, en promedio, para 2026, en medio de tensiones no solo electorales: ¿estará por debajo de los 3.800 pesos?

Al respecto, el mandatario aseguró primeramente que en Colombia no hay exceso de liquidez, lo que hay es un déficit enorme, que el Banco de la república debe y tiene que expandir.

“Ese déficit de liquidez no permite expandir el crédito a la sociedad. Es indispensable para el desarrollo de la actividad económica. Si se le da el crédito solo a los que tienen bienes raíces, ya tenemos marcada para siempre la enorme desigualdad del país”, agregó el mandatario.

Durante los últimos días, el Gobierno lanzó una nueva propuesta.
Adicional a ello, indicó que para aumentar el crédito, hay que aumentar ahorro, que se sale del sector público, pero debe darse fundamentalmente en el ahorro privado de todas las familias. También precisa que la capacidad de ahorro de las familias es muy poca y que en Colombia se sobrevive para la mayoría de la gente.

Se conoce la millonaria cifra que recibirá EE. UU. por el petróleo venezolano que controlará durante 2 meses

“Bajo condiciones de bajo ahorro es una estupidez sacar nuestro poco ahorro. Buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión, por tanto es conveniente para la economía del país traer ese ahorro, debe hacerse progresivamente, estoy de acuerdo. Lo peor es detener el flujo anual”, indicó.

Además agregó “que el nivel de capitales en la bolsa sea minúsculo es un problema. Toda política debe expandirlo y democratizarlo. Por ahora es un juego de grandes ricos especulando a partir de la compra y venta de TES”.

Aumento porcentaje
Finalmente indicó que es importante ampliar el mercado de capitales de Colombia para desarrollar las fuerzas productivas.

Noticias Destacadas