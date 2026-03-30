Advierten lo que estaría pasando al interior del Ejército por escándalo de computadores de Calarcá: “Es una vergüenza”

El escándalo de los computadores de alias Calarcá vuelve a poner en aprietos al Gobierno del presidente Gustavo Petro. La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que es verdad la información que fue encontrada allí y en la que se habla de diferentes temas delictivos.

Uno de los puntos más polémicos es que en estos computadores aparece el nombre del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, quien presuntamente habría actuado en colaboración con el grupo delincuencial y les habría facilitado información.

Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Germán Rodríguez, senador electo por el partido Salvación Nacional, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y contó lo que supuestamente estaría pasando al interior del Ejército por cuenta de este tema.

“En este momento la tropa se encuentra con una moral muy baja, así el comandante de las Fuerzas Militares diga que no”, comentó.

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Esto, según dijo, se puede confirmar preguntándole a los soldados que patrullan todos los días el país y que, de alguna manera, se pueden sentir traicionados por saber que un alto oficial estaría presuntamente dando información a un grupo armado.

Rodríguez recordó que, de acuerdo con lo que se ha conocido, a los delincuentes se les habría entregado frecuencias de radio secretas del Ejército, bases de datos de los uniformados y hasta información en tiempo real sobre las operaciones.

“Cuando se ven tantas amenazas de los generales, que en este caso es el general Huertas, que es una vergüenza para el Ejército, la moral de las tropas es baja”, dijo.

Incluso, el congresista electo sugirió que Huertas debería estar fuera de la institución y cuestionó que, según él, en cambio sacaran a otros oficiales que están dando su vida por Colombia a través de actuaciones en el marco de la ley.

General Juan Miguel Huertas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El senador dijo que, después de todo este escándalo, que se une a otros, es necesario invitar al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, a un debate de control político. “Que nos explique por qué todavía está el general Huertas trabajando en el Ejército”, expresó.

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“¿Usted se imagina qué piensa un soldado por allá en el monte patrullando cuando ve que su jefe, el general Huertas, está entregando información delicada?”, añadió.

Por otra parte, Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, criticó que, pese a la forma en la que ha crecido la violencia, el presidente Petro y su Gobierno sigan insistiendo en la política de paz total.

De hecho, puso sobre la mesa que el objetivo del Ejecutivo serían los comicios del 2026 y ganar con ayuda de los grupos terroristas. “Donde el Gobierno ha tenido mejor comportamiento electoral ha sido en esos territorios que están dominados por los criminales”, señaló.

“La pregunta es: ¿será esa la intención de mantener esos diálogos para fortalecer electoralmente esos territorios y beneficiar a los candidatos cercanos al Gobierno? Esa es la pregunta que se hace el país”, cuestionó.