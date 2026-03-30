Computador de alias Calarcá | Los supuestos intereses del Gobierno, pese a las evidencias

En las últimas horas, Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación, confirmó en entrevista con el diario El Espectador la veracidad de la información contenida en el computador del comandante de las disidencias de la Farc, Alexander Díaz, alias Calarcá.

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“Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, dijo Camargo en entrevista con el diario citado anteriormente.

En El Debate de SEMANA, Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, se refirió a los supuestos intereses del Gobierno Petro para no dar por terminados los diálogos de paz, a pesar de lo hallado en el computador de alias Calarcá.

“Esa es la pregunta. ¿Qué le interesa al Gobierno, por qué no ha terminado la paz total? Recordemos algo que también han denunciado los medios de comunicación, particularmente la Silla Vacía: donde ha tenido mejor comportamiento electoral en las elecciones de Congreso de la República, los grupos o partidos cercanos al Gobierno, ha sido en esos territorios dominados por los criminales. Mi pregunta es: ¿será esa la intención de mantener esos diálogos de paz con quien no quiere reincorporarse a la sociedad para fortalecer electoralmente esos territorios y beneficiar a los candidatos cercanos al Gobierno nacional?. Esa es la pregunta que se hace el país“, dijo el congresista.

Por su parte, el senador electo Germán Rodríguez aseguró en El Debate que, teniendo en cuenta todo esto que ha pasado alrededor de la paz total, los integrantes de la Fuerzas Militares estarían con la moral muy baja.

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“La tropa se encuentra con una moral muy baja, así el comandante de las Fuerzas Militares diga que no. Esto es cierto. Usted le pregunta al soldado que está patrullando, cuando se da cuenta que en los computadores de alias Calarcá aparece que presuntamente el general Huertas le entregó las frecuencias de radio secretas del Ejército a estos bandidos. Cuando se le dieron contratos directos, se les dieron los contactos, las bases de datos presuntamente de nosotros, de los soldados, de los que salen de permiso, etc”, agregó Germán.