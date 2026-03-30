El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló de la solicitud de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de levantar la orden de captura contra el disidente de las Farc alias Calarcá. El llamado se da después de que Camargo asegura que la información que se encontró en los computadores de ese guerrillero es delicada.

No obstante, el problema que cita Rendón es que ese material apenas se revisó en semanas recientes, pese a que el material había sido interceptado el 23 de julio de 2024, cuando Calarcá fue capturado y sus computadores quedaron bajo posesión de las autoridades.

“Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si la fiscal y Petro no hubiesen dado la orden de soltar a este criminal de Calarcá. Me sigo preguntando por qué la Fiscalía se demoró tanto en revisar la información incautada el día mismo de la captura”, expresó el gobernador de Antioquia.

Calarcá, el permanente dolor de cabeza de Gustavo Petro: la mesa de negociación habla con el jefe guerrillero mientras estallan escándalos en su contra

Noticias Caracol reveló los hallazgos de la información que reposaba en los computadores incautados a alias Calarcá. Posteriormente, la fiscal general dio una entrevista al diario El Espectador en la que confirmó que ese material se revisó nuevamente tras la publicación de ese material, tras lo que se pudo confirmar que se trata de material de carácter delicado.

“¿Por qué la fiscal va a la Casa de Nariño, notifica sobre este tema, habla de las evidencias que tiene en poder la Fiscalía, le pide permiso a Petro para levantar la orden de captura y miran para otro lado?”, cuestionó Rendón.

Firmantes y exmilitares advierten sobre “desnaturalización” de la JEP: las quejas sobre la jurisdicción que llegaron al Congreso

El gobernador de Antioquia afirmó que la administración de Donald Trump en Estados Unidos tiene conocimiento de que el presidente Gustavo Petro

“no está cumpliendo” los compromisos en la lucha contra el narcotráfico a los que había llegado en sus conversaciones con la Casa Blanca.

La fiscal Camargo confirmó que la solicitud de reactivar la orden de captura contra el disidente de las Farc responde a la información que encontraron en esos computadores.