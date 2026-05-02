Robinson Castillo lanza su nuevo libro ‘Buenas prácticas de comunicación legislativa’

El periodista Robinson Castillo Charris acaba de publicar su nuevo libro Buenas prácticas de comunicación legislativa, estrategias desde la experiencia.

El libro será presentado en la Feria del Libro que se adelanta en Corferias en el stand de la Procuraduría General de la Nación que está ubicado en el Pabellón Colombia, piso 2.

Según el periodista, este texto se consolida como una herramienta técnica esencial que compila estrategias de comunicación aplicables a parlamentos, asambleas, concejos y cuerpos colegiados en cualquier lugar del mundo, fundamentadas en casos implementados directamente en el Congreso de la República de Colombia.

“​La obra nace de la amplia trayectoria como jefe de prensa tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes de Colombia, periodos en los que lideró la gestión informativa de ambas corporaciones durante varios años", dice la presentación del libro.

Robinson Castillo, jefe de prensa del Senado. Foto: Prensa del Senado

Castillo asegura que este libro representa una deuda personal y profesional que busca sistematizar las lecciones aprendidas en el legislativo del país, las cuales considera vitales para fortalecer la dinámica comunicacional de las instituciones democráticas.

“​El eje central del libro parte de una premisa muy autocrítica: la crisis global de legitimidad que enfrentan los órganos legislativos. Castillo define a los parlamentos como “la institución que la gente ama odiar”, un fenómeno que es global.

Ante este panorama, el autor propone un enfoque didáctico y práctico, estructurado en capítulos ágiles que permiten a los lectores —ya sean comunicadores, asesores o legisladores— asumir el desafío de transformar la percepción ciudadana y mejorar la imagen institucional", se reitera.

​Este lanzamiento es el tercer libro en la carrera de Robinson Castillo Charris, quien es comunicador social y periodista, magíster en Comunicación Política y consultor acreditado internacionalmente en comunicación parlamentaria.

Actualmente, labora en la oficina de prensa de la Procuraduría General de la Nación y la obra incluye el prólogo del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.