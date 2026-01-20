Política

Presidente del Senado criticó a Petro porque suspendió prima de servicio a congresistas: “Duró casi 20 años cobrándola y jamás expresó inconformidad”

Lidio García ve la medida de Gustavo Petro como un “castigo político” por la oposición del Legislativo a las reformas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 7:23 p. m.
Lidio García y Gustavo Petro.
Lidio García y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

A cuatro meses de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro suspendió la prima de servicios a los congresistas del país.

Así quedó oficializado este martes, 20 de enero, cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública hizo público el decreto que reduce el salario de los congresistas, al retirar una prima de servicios que equivale a 16,9 millones de pesos que estaba contemplada dentro del salario mensual de los legisladores.

La noticia generó molestia en el Legislativo.

El presidente del Senado, Lidio García, miró hacia atrás y recordó las épocas en las que Gustavo Petro fue senador y recibió satisfactoriamente los recursos y no puso queja, según él.

Política

La Registraduría denunciará a dos candidaturas a la Presidencia porque presentaron firmas falsas: “Graves irregularidades”

Política

Abogado David José Valencia presentó denuncia contra el presidente Petro por presunto uso de recursos públicos en defensa personal

Política

Candidato presidencial lanzó fuerte crítica que llamó la atención de Gustavo Petro: “Usted acabó con todo”

Política

“Volvieron pecado que un congresista escuche a un gobierno”: Wadith Manzur, salpicado en escándalo de la UNGRD, reconoció que no fue “oposición rotunda a Petro”

Política

Gustavo Petro reaccionó al decreto de su Gobierno que golpeó el salario de congresistas: “Creo que es muy justo”

Política

“Si quiere la invito”: Gustavo Petro respondió agudo mensaje de María Fernanda Cabal cuestionando su viaje a Manta

Política

Elecciones 2026: este será el formato del tarjetón para las consultas interpartidistas del 8 de marzo

El Debate

Jennifer Pedraza le hace exigencia en vivo a Petro tras sacar a la luz prueba reina contra Juliana Guerrero: “Últimas consecuencias”

Nación

Conjuez que definirá la reforma pensional pide más tiempo para estudiar auto que suspendió la ley

Lidio García, presidente del Senado, y sesión del Congreso.
Lidio García, presidente del Senado, y sesión del Congreso. Foto: Semana

“Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, dijo García.

Aun así —añadió el senador—, “acatamos la decisión porque respetamos el Estado de derecho. Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”.

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.
Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Y es que el Senado ha sido la principal piedra en el zapato para las reformas estructurales del presidente. Petro logró amplias mayorías en la Cámara de Representantes, pero no lo consiguió en el Congreso, donde se ahogaron varias de sus iniciativas, entre ellas la reforma a la salud que se hundió en dos oportunidades, en la Comisión Séptima del Senado.

Actualmente, los ingresos mensuales de los legisladores contienen un salario básico de 12,4 millones de pesos, gastos de representación que se sitúan en 22,1 millones de pesos y una prima de servicios de 16,9 millones de pesos que se les gira cada 30 días calendario.

Gustavo Petro concejo de ministros dinero
Gustavo Petro les quitó a los congresistas una prima de servicios. Foto: SEMANA / Presidencia

El último monto —según el Gobierno— es el que dejarán de recibir los nuevos congresistas elegidos el próximo marzo y posesionados el 20 de julio de 2026. Es decir, los actuales senadores seguirán recibiendo los 57.3 millones de pesos mensuales.

El nuevo decreto de la Función Pública ordena derogar un decreto que se había publicado en octubre de 2013 en el que reconocía una prima especial para los integrantes del Congreso de la República.

“El presente decreto sufre efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026 y deroga las disposiciones que le sean contrarias”, se detalla en el documento.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también fue congresista durante varios períodos, dijo que “el Gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o a un salario mínimo. Fíjese usted cómo muchos ricos lloraban o muchos empresarios lloraban por la subida del salario mínimo a dos millones de pesos con el transporte, y es básicamente esa situación de bajarle el sueldo a los congresistas con base en quitar ese decreto y que también es un sentir del pueblo colombiano que cree que sus congresistas ganan mucho más”.

Más de Política

Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil

La Registraduría denunciará a dos candidaturas a la Presidencia porque presentaron firmas falsas: “Graves irregularidades”

Petro se pronunció sobre el contrato de 10 mil millones de pesos firmado para su defensa jurídica internacional tras la inclusión en la Lista Clinton.

Abogado David José Valencia presentó denuncia contra el presidente Petro por presunto uso de recursos públicos en defensa personal

El presidente, Gustavo Petro, el 16 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Candidato presidencial lanzó fuerte crítica que llamó la atención de Gustavo Petro: “Usted acabó con todo”

Wadith Manzur y Gustavo Petro.

“Volvieron pecado que un congresista escuche a un gobierno”: Wadith Manzur, salpicado en escándalo de la UNGRD, reconoció que no fue “oposición rotunda a Petro”

Gustavo Petro Congreso

Gustavo Petro reaccionó al decreto de su Gobierno que golpeó el salario de congresistas: “Creo que es muy justo”

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro.

“Si quiere la invito”: Gustavo Petro respondió agudo mensaje de María Fernanda Cabal cuestionando su viaje a Manta

Lidio García y Gustavo Petro.

Presidente del Senado criticó a Petro porque suspendió prima de servicio a congresistas: “Duró casi 20 años cobrándola y jamás expresó inconformidad”

Hernán Penagos Registrador nacional

Elecciones 2026: este será el formato del tarjetón para las consultas interpartidistas del 8 de marzo

aumentaron el salario a los congresistas

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

Reunión Comisión Electoral.

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Noticias Destacadas