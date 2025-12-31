Familias de policías secuestrados por el ELN envían conmovedor mensaje de fin de año a sus seres queridos: “Por favor, libérenlos”

Durante este año 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a varios miembros de la Fuerza Pública, y cuatro de ellos aún permanecen privados de la libertad.
Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), quienes fueron secuestrados el 8 de mayo.
También están el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), secuestrados el 20 de julio.
En medio de esta época de fin de año, los familiares de estos uniformados les enviaron un conmovedor mensaje a sus seres queridos a través del programa de YouTube Las voces del secuestro con Jouseph Aly Hoyos, hijo del fallecido periodista Herbin Hoyos.
En cada uno de los mensajes, los familiares, que esperan con ansias noticias o la libertad de los secuestrados, pidieron al ELN que les respeten la vida y los liberen pronto, al tiempo que les enviaron sentidas palabras en las que expresan su dolor por la ausencia, su fe y las oraciones para que regresen sanos y salvos.
Estas son las palabras de cada familia para los secuestrados en poder del grupo guerrillero:
A Jesús Antonio Pacheco Oviedo: “No ha pasado un solo momento sin pensarte y sin orar por ti”
“Toño, quiero que sepas que no… Toño, quiero que sepas que no pasa un solo día sin que te llevemos en nuestras oraciones. Con el corazón puesto en Dios, clamamos a nuestro Padre Celestial y a la Virgencita María para que te cubran con su manto, te protejan en todo momento y te llenen de paz, amor, fortaleza, esperanza y mucha fe.
Confiamos plenamente en que Dios tiene el control de esta prueba y que en su tiempo perfecto nos permitirá volver a abrazarnos y estar juntos como la familia que él mismo nos regaló. Tus hijos, Angélica, Nicolás Antonio y Antonio José, te aman con todo su corazón y te esperan con fe. Eres un pilar fundamental en nuestras vidas, un regalo de Dios para nuestras familias.
No te angusties por nosotros, estamos bien y sostenidos por la gracia de Dios… Cuida tu salud y tu corazón. Nuestra fe está puesta en Dios y confiamos en su misericordia, para ti y para todas las personas que hoy siguen retenidas. Te esperamos con amor, con fuerza y con la certeza de que volverás a casa.
Yo sigo aquí esperando tu regreso, Jesús Antonio. Te espero pronto en el nombre de Dios. Te amo”, dijo María Alejandra Díaz Romero, esposa de Jesús Pacheco.
“Hola, papi. Feliz Navidad. Que Dios te bendiga y te regale salud y sabiduría. Que vengas rápido. Que Dios te traiga a casa siempre. Amén”, dijo su hija.
“Papi, desde ese día no ha pasado un solo momento sin pensarte y sin orar por ti. Quiero decirte algo muy importante desde el corazón durante mucho tiempo.
Hemos sido una familia separada, pero en medio de esta prueba tan dura, Dios nos dio el milagro y la oportunidad de reencontrarnos. Hoy somos tres hermanos unidos, fortalecidos por el amor y la fe, y junto con Mayra estamos cuidándonos los unos a los otros y luchando juntos por tu libertad. Estamos unidos, estamos bien, papi, y seguiremos firmes.
Estamos terminando este año con un solo anhelo, poder hacerlo contigo. En nombre de Dios, cada día pedimos que puedas regresar pronto y que este tiempo de ausencia se transforme en un reencuentro lleno de vida. Estas fechas son difíciles, pero también nos recuerdan cuánto aún nos amamos y cuánto te necesitamos.
Yo ya perdí a mi madre y por eso, papi, mi mayor deseo es que tú estés bien, que te cuides, que mantengas la esperanza y la fe. Tu vida es muy valiosa para nosotros y tu presencia es irremplazable. Papá, mantente fuerte, aférrate a Dios.
Aquí afuera hay una familia que te ama profundamente, que no se rinde y que cree que pronto volveremos a estar juntos. Quiero también hacer un llamado respetuoso a las Fuerzas Armadas del ELN a que se pongan, por favor, la mano en el corazón, que comprendan que también detrás de cada funcionario público hay hijos, hijas, esposas y familias que sufren y esperan. Mi papá es un ser amado y nosotros lo necesitamos de vuelta en casa.
Papá, muchísimas fuerzas, muchísima fe en Dios. No estás solo. Te amamos, te esperamos y confiamos en que pronto volveremos a estar juntos. Dios tiene grandes propósitos contigo, con nosotros y con toda nuestra familia. No lo olvides. Te esperamos”, dijo Angélica Pacheco Cisneros, hija de Jesús Pacheco.
“Papá, aunque hasta ahora las cosas han sido complicadas, no hay que perder la esperanza. Pronto nos volveremos a ver. Confía en eso. Confía en que aquí te esperamos, en que hay mucha gente esperándote, en que hay un niño pequeño con ganas de volverte a ver. Papá, todo puede ser complicado, pero Dios sabe cómo hace sus cosas… Volverás. Mantente seguro de eso y mantente seguro de que será pronto. Padre, haces mucha falta, demasiada. Y cada día solamente pienso en ti. Por favor, no pierda la esperanza…”, fue el mensaje de Antonio Pacheco Díaz, hijo de Jesús Pacheco.
Para Rodrigo Antonio López Estrada: “Vas a regresar a mis brazos”
“Mi amor, desde ese 8 de mayo del 2025 mi vida cambió por completo. No hay un solo día, ni una sola noche en la que no pienso en ti, en tu voz, en tu brazo, en tu risa. En la manera en que llenabas de luz cada rincón de nuestro hogar. Este dolor que llevo en el pecho es enorme, pero más grande aún es el amor que siento por ti.
Quiero que sepas que no estás solo. Yo estoy aquí, firme, luchando por ti, orando por ti, gritando tu nombre al cielo todos los días. Le pido a Dios que te cuide, que te proteja, que te dé la fuerza cuando el miedo intente invadirte.
Tú eres un hombre valiente, fuerte, inteligente, con un corazón lleno de bondad. Esa misma fortaleza que siempre te ha caracterizado es la que hoy te mantiene de pie y es la que yo también necesito que no se apague nunca. Aquí me detienen.
Si estas palabras llegan a ustedes, les ruego desde lo más profundo de mi alma que respeten su vida. Él es amado, es esperado, es necesario en nuestro hogar. Su familia sufre, su esposa sufre, pero también confía en la humanidad que todavía puede existir en medio de esta tragedia.
No queremos venganza, queremos paz. Solo queremos que vuelva a casa sano y salvo. Mi amor, no sé qué estás viviendo, pero sé quién eres tú. Sé que incluso en medio de la oscuridad tu alma sigue intacta. Aférrate a los recuerdos que hemos construido juntos, a nuestras promesas, a los sueños que todavía nos faltan por cumplir. Imagínate el día en que volvamos a vernos, porque ese día llegará.
Yo lo declaro con fe: vas a regresar a mis brazos. He llorado, sí, pero también he orado. He sentido que me quiebro, sí, pero también recuerdo que debo ser fuerte por ti. Cada vez que cierro los ojos te imagino libre, caminando hacia casa, respirando tranquilidad otra vez. Y aunque hoy la distancia entre nosotros duela, nada ni nadie puede secuestrar lo que sentimos el uno por el otro.
Te amo más allá del miedo, más allá del tiempo, más allá de este dolor que intenta consumirlo todo. Te amo con la fuerza de mil vidas. Te espero con el corazón encendido y con la esperanza intacta…”, manifestó en su sentido mensaje Yariel, esposa de Rodrigo López.
“Papá, te amo de lo más profundo de mi corazón. Eres mi mejor amigo, mi confidente. Quiero contarte que el mes pasado me gradué de bachillerato. No estuviste presente conmigo en el evento, pero sentí tu fuerza animándome a decir mis palabras de graduación, donde te dediqué un mensaje de agradecimiento hacia ti.
Papá, toda nuestra familia te está esperando con los brazos abiertos. Tu cariño y tu amor son lo que más quiero cada día de mi vida. Todos estamos anhelando con fe tu llegada. Te amo, papá. Estoy muy orgulloso de ti, papá. Eres muy valiente y resiliente, y tus consejos son los que me han ayudado a ser quien soy hoy en día. Dios te bendiga y te guarde siempre”, dijo Emiliano José López, hijo de Rodrigo López.
“Mi querido Rodri, mi compañero de vida en este caminar con nuestro hijo, tu más grande amor. Quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón la gratitud a Dios por tu vida. Eres un excelente padre. Eres un maravilloso papá, muy presente en cada etapa de la vida de nuestro hijo.
Eres un hombre maravilloso, fuerte, resiliente. Estoy muy orgullosa de ti. Yo sé que vas a volver y vamos a poder continuar como el gran equipo que somos. Le doy gracias a papito Dios todos los días y le pido mucho a Dios; nuestra fe con nuestro hijo sigue muy intacta. La esperanza no se apaga porque llegues muy pronto a nuestro hogar.
Ten mucha fuerza, mucha valentía, mucha resistencia. Dios está contigo y vas a volver muy pronto. Tu hijo y yo y toda la familia te estamos esperando. Seguimos orando. Seguimos trabajando por tu liberación. Resiste, Rodrigo. Tú me has enseñado a ser fuerte. Hoy yo te digo que tú eres muy fuerte. Dios contigo. Dios te bendiga donde estés…”, manifestó la mujer a Rodrigo López.
Mensajes a Franque Esley Hoyos Murcia: “No te hemos olvidado
“Solo quiero decirte, papá, que te extraño tanto. Solo le pido a Dios que te dé mucha fuerza. En casa solo oramos por ti y por las personas que te tienen para que se les ablande ese corazón. Papi, mucha fuerza, que ya pronto lograremos ese milagro. No estás solo. Te amo”, manifestó Isa, hija de Franque Hoyos.
“Quiero enviarle un saludo muy, muy cariñoso a mi hijo diciéndole que lo amo, que lo quiero, que esté siempre muy fuerte, papá. Muy fuerte. Aquí estamos luchando por ti. Lo amamos. No nos hemos quedado quietos, mi amor.
No nos hemos quedado quietos. Yo sé que el tiempo va pasando, mi amor, pero las cosas tienen que fluir y tiene que fluirnos. No sé qué día, pero nos van a fluir las cosas, mi amor.
Entonces, mi amor, tienes que ser un niño. Tú eres muy fuerte, mi amor, y nosotros tenemos que ser fuertes para darte mucha fortaleza. Lo amamos.
Aquí estamos bien, mi amor. Y lo único que yo te digo, mi amor, es que no te hemos olvidado. No, para nada. La niña está bien, mi amor. Hemos hablado todos los días con ella. El niño, Nariciene Pefetas, está muy bien… Y yo lo único que yo le deseo de acá es que Dios nos tiene que ayudar para sacarte de allá y que los señores del ELN tienen que darle la oportunidad de volver a regresar con tu familia para seguir siendo la familia feliz que éramos, mi amor…“, fue parte del mensaje de Alba María Murcia, madre de Franque Hoyos.
“Amor de mi vida, si estas palabras llegan hasta ti, quiero que las escuches con atención, como si te hablara al oído. Aquí estoy, como siempre, sosteniéndote con el amor que nos ha unido desde el primer día que me diste ese beso en la mejilla.
Cada día y cada noche le pido a Dios que te cubra, que te dé calma cuando el corazón pesa y fuerza cuando el cuerpo se cansa. Confía en que Él está contigo, que no te ha soltado ni un segundo y que esta prueba no será más grande que el propósito que tiene para nosotros. Quiero que sepas que desde aquí afuera estamos firmes.
Tus hijos, tu familia y yo estamos bien, luchando con amor, con fe y con la certeza de que pronto volveremos a estar juntos. Nuestro hogar sigue en pie, tu lugar sigue intacto y tu ausencia, aunque duele, también nos recuerda cuánto te amamos. Amor, resiste.
Resiste pensando en el abrazo que nos debemos, en las risas que volverán y en los días sencillos que tanto extrañamos. No estás solo ni olvidado. Cada paso que damos, cada palabra que alzamos, es por ti y por tu regreso.
Gracias a Voces del Secuestro por ser el puente que nos permite llegar hasta ellos y llevar esperanza donde el silencio duele. Franque, te amo con todo lo que soy. Día a día llevo el registro de la deuda que tienes conmigo”, fueron las palabras de Alejandra Zanabria, esposa de Franque Hoyos.
A Yordin Fabián Pérez Mendoza: “Mi corazón dice que te necesito mucho”
“Hijo, desde lo más profundo de mi corazón deseo que haya pasado una feliz Navidad y que en su ser tenga armonía, fe, esperanza y tranquilidad con las adversidades de la vida.
Esperamos que se encuentren bien, de salud, que es lo más importante para nosotros. Acá se está trabajando con las organizaciones de derechos humanos junto con el Gobierno para obtener pronto su liberación. Hijo, no se preocupe, tiene que aprender a sobrevivir.
Acá su hija está bien, hemos estado pendientes de ella. Nosotros también nos encontramos bien. Por lo tanto, no tiene que preocuparse demasiado.
Le solicito a los señores del ELN nos den un feliz Año Nuevo liberando a todos los que se encuentran retenidos, demostrando un gesto de buena voluntad y que sí se puede hacer la paz y vivir todos en una armonía de fe, paz y tranquilidad. ¡Feliz año nuevo para todos!”, dijo Humberto Pérez, padre de Yordin Pérez.
“Queremos enviarte un mensaje lleno de fuerza, esperanza y fe. Que sepas que se está haciendo todo lo posible para una pronta liberación y que estés de nuevo en nuestro hogar compartiendo con todos tus seres queridos”, aseguró Carolina Arias, esposa de Yordin Pérez.
“Papá, tus cuidados, juegos y mimos me hacen crecer feliz. Me hace sentir querida. Tus abrazos son mi mejor cobijo. Cuando tengo miedo, así calmas también mis enojos. Mi corazón dice que te necesito mucho. Tu amor y cercanía me dan seguridad para ser feliz.
Papi, ten fe, que tú eres un ser muy valiente y maravilloso. Te extrañamos demasiado. Mandamos muchos besos y abrazos. Te amamos”, dijo la hija de Yordin Pérez.
“Quiero darte una feliz Navidad donde sea que estés. Que realmente, a pesar de las circunstancias, quiero que sepas que todos estamos bien, de alguna forma… No sabemos cuándo, pero sabemos que vas a volver. Y quiero que tú también lo tengas muy presente. Que vas a volver acá con nosotros en algún momento y ojalá sea muy pronto. Y antes de que termine este año. Bueno, repensamos todos los días.
Quiero que tengas fortaleza en tu mente y en tu corazón. Con la cabeza fría, piensa las cosas. Mantente al tanto de todo. Te quiero mucho. Te extraño mucho, hermano. Y siempre te estamos esperando.
Por favor, le pido al ELN que para estas fechas tan importantes nos permitan tener un mensaje de mi hermano y del resto de sus compañeros. Que, por favor, también se encuentren bien. Y si es posible, para estas fechas, que lo liberen, ya que sería increíble poder iniciar el 2026 a su lado. Muchas gracias”, dijo Vanesa Pérez, hermana de Yordin Pérez.