Otro caso de inseguridad quedó registrado en su totalidad en las cámaras de seguridad de un restaurante ubicado en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

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Una de las cámaras de seguridad del establecimiento registró cómo un hombre vestido con buzo gris claro y camisa azul se sentó solo en una de las mesas.

Tras recibir la carta del menú por parte de una de las camareras, el hombre de gafas de montura negra se empieza a quitar el buzo mientras mira afanosamente para todos los lados.

En cuestión de segundos, un hombre robó un bolso en un restaurante en el barrio Restrepo. La víctima narró lo ocurrido. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1TJnjfC1V6 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 29, 2026

En pocos segundos, y mientras constata que no tiene a ningún trabajador del restaurante cerca y que nadie lo observa, se pone el buzo para disimular mientras mete el brazo derecho en un coche de bebé, propiedad de una familia que almorzaba en la mesa del lado.

En un primer intento, toca lo que está en la parte baja del coche. Posteriormente, realiza un nuevo intento y bota el bolso al piso, al parecer asustado por el paso de una camarera.

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Mientras mira el bolso fijamente y hace un nuevo análisis de lo que ocurre en las otras mesas y el movimiento de meseros, el hombre —con toda la tranquilidad— arrastra el bolso con el pie derecho.

En cuestión de segundos, y nuevamente con el buzo en el brazo derecho, se agacha rápidamente hasta alcanzar el elemento, lo mete en su ropa y sale rápidamente del establecimiento, esquivando con total agilidad a una de las meseras que atendía a otra familia.

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En el video, que se divulgó en redes sociales, la víctima, que almorzaba con su bebé en los brazos, aseguró que no tiene duda de que una mujer que estaba en una mesa cercana es cómplice del ladrón.

Esto se debe a las constantes miradas que registró y a las señas particulares entre los dos.

La víctima aseguró que en el bolso había dos teléfonos celulares, una tarjeta débito, una cédula de ciudadanía y dinero en efectivo. Por esto, pidió a las autoridades que, teniendo en cuenta la grabación, ubiquen al ladrón con prontitud.