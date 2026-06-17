Los “cabos sueltos” tras el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta. Sicario estaría escondido.

Jhon Sebastián Duque Andrade, Wilmer Alexander Portillo González y Angelica Vesga Arelis, fueron capturados por el homicidio del periodista Cristian Herrera el pasado sábado en la ciudad de Cúcuta. Ninguno aceptó su responsabilidad por el crimen y fueron enviados a la cárcel, pero faltan más por capturar.

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La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías en la ciudad de Cúcuta e imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Su rol en el crimen quedó fijado en la audiencia de imputación.

“De acuerdo con el proceso investigativo, alias Demonio sería el presunto autor material del homicidio. Este individuo estaría vinculado a actividades relacionadas con homicidios y hurtos, y tendría vínculos delincuenciales con alias “Porras”, cabecilla privado de la libertad del Grupo de Delincuencia Común Organizada conocido como Familia P”, dijo la Policía tras la captura.

Los elementos de prueba recaudados por los investigadores de la Sijín en la Policía Metropolitana de Cúcuta advierten cómo alias Demonio fue el responsable de accionar el arma en contra de la humanidad del comunicador y las otras dos personas capturadas se encargaron de hacer seguimientos y vigilancias a la víctima.

Capturados por asesinato de Cristián Herrera Foto: Suministrada

Lo que se advierte tras la investigación es que serían más las personas vinculadas. Los detalles que conoció SEMANA dibujaron la cronología del crimen y cómo al menos seis personas participaron como autores materiales del asesinato.

Otro sicario estaría escondido en la ciudad de Cali de acuerdo con algunas versiones de los investigadores, lo que anticipa nuevas capturas a cargo de la Fiscalía y los investigadores de homicidios que asumieron la investigación.

Los investigadores revisaron más de 400 horas de videos de seguridad y 1.200 fotogramas. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Los 1.200 fotogramas y las 400 horas de videos de seguridad permitieron identificar a las personas que se incluyeron en el plan asesino y cómo seguían a Cristian en su casa, en sus recorridos y observaban de cerca su esquema de seguridad, incluso cuando en un descuido el periodista se quedó solo.

“La operación fue ejecutada por funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como resultado de las labores de seguimiento, análisis de información, recolección de elementos materiales probatorios y verificación de registros audiovisuales”, advirtió la Policía.

Con la evidencia y la imputación de cargos, la Fiscalía solicitó al juez una medida de aseguramiento en centro carcelario tras advertir que los tres capturados representan un peligro para la sociedad, como presuntos responsables del homicidio del comunicador. Los videos de seguridad hacen parte de las pruebas.

Capturados por asesinato de Cristián Herrera Foto: Suministrada

Los detalles de la investigación quedaron en un expediente que de manera exprés permitió identificar y capturar a los tres implicados en este crimen, los mismos que ahora ante el juez niegan su responsabilidad en los hechos y pruebas que los enredan con el homicidio de Cristian Herrera.