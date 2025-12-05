Telecomunicaciones en Colombia siguen manteniendo su dinamismo con crecimientos en usuarios, ingresos y conectividad

La industria de las telecomunicaciones en Colombia continúa mostrando señales de dinamismo en medio de un mercado cada vez más competitivo y marcado por la creciente demanda digital. La edición T2-2025 del Barómetro de las Telecomunicaciones en Colombia, elaborado a partir de datos del Ministerio TIC y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), presenta una radiografía actualizada del comportamiento del sector.

Los ingresos del mercado siguen en terreno positivo. La banda ancha móvil registró un crecimiento interanual del 10,87 %, mientras que la banda ancha fija aumentó 15,88 %. Estas variaciones reflejan la consolidación del consumo digital y el avance de la conectividad en los hogares.

En telefonía móvil, el prepago continúa siendo la modalidad dominante con más de 27 millones de usuarios. Claro mantiene la mayor participación, seguido por Tigo, ambos con crecimientos del 4 % en este segmento. En el servicio pospago, el país suma 21,7 millones de líneas, con Tigo liderando el crecimiento interanual (+11 %) y con una alta concentración en los tres principales operadores.

El crecimiento de la banda ancha fija y móvil impulsa la expansión de la conectividad en Colombia durante 2025. | Foto: Getty Images

En banda ancha fija, el país alcanzó los 9,7 millones de accesos, lo que representa un aumento del 8 %. Aunque el liderazgo sigue en manos de los grandes operadores, el grupo de empresas clasificadas como “Otros” se consolida como segundo actor con 2,37 millones de conexiones. La tecnología FTTH (fibra hasta el hogar) supera ya los 5 millones de instalaciones y avanza especialmente en estratos altos y bajos.

El análisis también evidencia brechas persistentes en el consumo. Los usuarios pospago consumen en promedio más del doble de datos móviles (17,72 GB al mes) que los de prepago (7,13 GB). Entre operadores, la monetización del tráfico muestra comportamientos heterogéneos: mientras uno de los actores incrementó sus ingresos por este concepto en 13 % interanual, otro registró una disminución del 9 %.

La portabilidad numérica continúa siendo un indicador clave de competitividad. El churn mensual presenta diferencias marcadas entre operadores, con algunos registrando niveles más altos de pérdida de usuarios móviles frente a otros con desempeños más estables.