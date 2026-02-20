La alta rotación laboral ya le pasa factura a las empresas en Colombia

La movilidad laboral en Colombia dejó de ser un fenómeno puntual para convertirse en una señal estructural de alerta para las empresas.

De acuerdo con estimaciones citadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cerca del 41 % de los trabajadores en el país cambia de empleo cada año, una proporción que ubica a Colombia entre los mercados con mayor rotación de personal en la región.

Más allá de reflejar dinamismo en el mercado laboral, esta cifra plantea un reto de fondo para las organizaciones: el impacto financiero, operativo y cultural que implica la salida constante de talento.

Estudios de Gallup advierten que cuando la rotación supera el 15 % anual, comienzan a aparecer presiones significativas sobre los costos y el desempeño, especialmente si las salidas se concentran en cargos estratégicos o de alta especialización.

El costo de reemplazar a un trabajador va mucho más allá de su liquidación. Procesos de selección, periodos de vacancia, curva de aprendizaje y pérdida temporal de productividad pueden representar entre el 30 % y el 50% del salario anual del colaborador que se va.

A esto se suman efectos menos visibles, como la interrupción de proyectos, la sobrecarga de los equipos restantes y la pérdida de conocimiento acumulado.

En un entorno empresarial marcado por la transformación digital y la competencia por talento calificado, la rotación frecuente puede convertirse en una desventaja frente a organizaciones con mayor capacidad de retención.

Según Buk, software integral de recursos humanos, este indicador no debe analizarse solo como una consecuencia del mercado, sino como una variable de gestión que requiere seguimiento y acción estratégica.

Una de las claves está en medir con mayor precisión. Diferenciar entre rotación voluntaria, involuntaria e interna permite identificar patrones por áreas, niveles jerárquicos o antigüedad, y anticipar focos de riesgo antes de que se conviertan en salidas masivas.

La salida frecuente de trabajadores afecta procesos, equipos y continuidad operativa. Foto: BUK

A la par, las entrevistas de salida ganan relevancia como fuente de información estructurada, siempre que sus resultados se sistematicen y se traduzcan en decisiones concretas.

Otro punto crítico es la cuantificación real del impacto económico. Cuando las empresas logran dimensionar el costo total de la rotación incluyendo productividad perdida y tiempos de adaptación, el fenómeno deja de verse como un asunto administrativo y pasa a ocupar un lugar en la agenda estratégica.

La retención, sin embargo, no depende únicamente de incentivos salariales. Planes de carrera claros, oportunidades de formación, reconocimiento constante y coherencia entre lo que se promete y lo que se vive en el día a día laboral son factores determinantes para reducir renuncias inesperadas.

Finalmente, una parte importante de la rotación se origina desde el inicio de la relación laboral. Procesos de selección poco precisos, expectativas mal comunicadas o deficiencias en el onboarding aumentan la probabilidad de salidas tempranas. Revisar estos puntos puede marcar la diferencia.

El talento es uno de los activos más escasos y valiosos, gestionar la rotación con rigor ya no es una opción operativa, sino una decisión clave para la sostenibilidad y competitividad de las empresas en Colombia.