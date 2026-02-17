CÁPSULA

Industria textil impulsa estrategias de bienestar laboral como parte de su crecimiento; este es el caso de NCS Brands

El sector, que genera más de 738.000 empleos y aporta 1,2% al PIB, incorpora programas enfocados en salud mental, reconocimiento e integración como parte de su gestión empresarial.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 6:52 p. m.
Programa de NCS Brands para el bienestar laboral
Programa de NCS Brands para el bienestar laboral Foto: NCS Brands / API

La industria textil en Colombia viene incorporando iniciativas de bienestar laboral como parte de su estrategia de crecimiento. De acuerdo con el informe Mental Health and Employers de Deloitte, por cada 6,9 dólares invertidos en el bienestar de los colaboradores, las empresas reciben en promedio 34,5 dólares en retorno. Además, se registran incrementos de productividad de hasta 20 %, menores niveles de absentismo y mayores niveles de motivación.

En el país, estas acciones cobran relevancia en un sector que genera más de 738.000 empleos directos e indirectos y aporta 1,2% al PIB nacional, según datos de Inexmoda. Actualmente, compañías como NCS Brands, que agrupa las marcas Quest y QST y emplea alrededor de 6.000 personas de forma directa e indirecta, desarrollan programas enfocados en el fortalecimiento de su cultura interna.

Liliana Ospina, gerente de Talento Humano, señaló que la empresa ha implementado iniciativas alineadas con su estrategia organizacional, teniendo en cuenta que el 70 % de su fuerza laboral pertenece a las generaciones millennials y centennials, y que el 47 % corresponde a talento femenino.

En NCS Brands, el foco ha estado en construir espacios de reconocimiento, cercanía y desarrollo, entendiendo que las nuevas generaciones valoran entornos laborales más participativos y coherentes con su proyecto de vida, y en lograr que el propósito de los colaboradores esté alineado con el propósito de la empresa”, afirmó.

Entre las acciones se encuentra el programa ‘Los Premios Bien Hecho’, apoyado en una red social interna para postular a colaboradores destacados. También se adelantan iniciativas como la ‘Academia del Liderazgo’, el ‘Día de Tod@s’ y el programa ‘Open House’, orientadas al reconocimiento, la formación y la integración. Estas prácticas le han valido a la compañía una certificación de Buk como una de las empresas “más felices para trabajar”.

