Brasil y Colombia, dos aliados estratégicos en la producción textil: estos son los números más importantes de ese negocio

Desde hace varios años, y con el paso del tiempo, Colombia ha ganado grandes aliados en la industria. Latinoamérica ha sido un punto de partida para establecer acuerdos comerciales que les permitan a los países crecer juntos y así desarrollar sus economías.

Brasil ha sido uno de los territorios en los que ha puesto el foco Colombia, también de manera recíproca, dada la oportunidad que existe en esta industria. SEMANA habló en el marco del Colombiatex de las Américas, en su edición número 38 con Rafael Cervone, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de Confección (ABIT), quien se refirió a algunas cifras detrás de esta industrial.

Precisó que, en los últimos 25 años, han crecido fuertemente los negocios entre los dos países, uniendo dos grandes mercados y abriendo puertas a nuevas oportunidades de negocio.

“Brasil está entre los cinco mayores productores textiles del mundo y tiene la mayor cadena integrada de Occidente. Se destaca en el escenario mundial, no solo por su profesionalismo, robustez, creatividad y tecnología, sino también por el tamaño de su industria”, precisó.

Además de ello, comentó que la cadena textil produjo en 2024 unos 221 millones de reales brasileños, que son aproximadamente 42 millones de dólares, lo que representa el 4,65% del valor total de la producción de la industria manufacturera brasileña.

Por su parte, la Asociación indicó que las exportaciones brasileñas a Colombia, en el segmento de textiles y confección (sin fibras de algodón), muestran una reanudación del consumo de productos brasileños. Durante el período de enero a diciembre de 2025, Brasil exportó a Colombia US $44,6 millones.

Entre los productos textiles brasileños exportados a Colombia se destacan principalmente los tejidos planos de algodón, que representaron más del 50% del valor total exportado, alcanzando los US $21,8 millones. Otros productos del sector que fueron exportados: hilos y filamentos con un valor de US $6,7 millones, representando el 17,6% y otras manufacturas con un valor de exportación de US $3,9 millones, lo que representa el 10,2% del total de las exportaciones.

Es importante destacar que este país es uno de los pocos que todavía cuenta con una cadena textil y de confección totalmente integrada, con producción desde las materias primas, fibras naturales y químicas, hasta el producto final, como vestuario y cama, mesa y baño.

“Este país es autosuficiente en algodón, produce más de 8 mil millones de prendas de vestir al año. Está compuesto por alrededor de 25,7 mil unidades de producción (con más de 1,34 millones de empleados) y se puede subdividir en un 89% en el segmento de prendas de vestir y un 11% en textiles”, concluyó.