Colombiatex, la feria de textiles que se vive en Medellín por estos días: estas son sus principales cifras

Son casi 38 años desde que se realizó el primer Colombiatex en Colombia, una feria líder de textiles, insumos y maquinaria en Latinoamérica y que reúne por varios días a empresarios de la moda con tendencias, tecnología e innovación, para enriquecer el tejido empresarial del país y con ello el crecimiento económico en esta industria.

Este año, Colombiatex de las Américas se lleva a cabo desde el 27 de enero y hasta el 29 de enero, en Plaza Mayor Medellín, en su edición 38, que esta vez reúne a más de 500 expositores de unos 20 países en un área ferial de unos 27.000 metros cuadrados.

Colombiatex de las Américas se lleva a cabo en Medellín por estos días. Estas son las cifras. Foto: Inexmoda/ A.P.I.

Las expectativas están centradas en recibir unos 30.000 visitantes, incluidos 12.000 compradores especializados. La muestra recorre toda la cadena de valor, como lo son textiles, insumos, paquete completo, maquinaria y emprendimiento.

Fabricato anuncia cierre de su fábrica de hilos en Colombia: duro golpe a la industria textilera

“Hoy la proveeduría se define por la capacidad de respuesta, la cercanía a los mercados, la confiabilidad de los aliados y la coherencia con los valores que hoy demandan las marcas y los consumidores. En ese contexto, Colombiatex de las Américas se ha consolidado como una plataforma única en su tipo, donde la industria puede leer el mapa real del abastecimiento global, entender sus transformaciones y convertir ese conocimiento en oportunidades concretas de negocio. Es un espacio en el que se conectan proveedores, marcas y compradores alrededor de decisiones estratégicas que definen cómo y desde dónde se construye la moda del futuro”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

El evento también pone a Medellín en un escenario atractivo, como un epicentro estratégico para la industria de la moda y el desarrollo económico regional. Consolida además a la ciudad como un escenario para el encuentro de negocios, conocimiento, tendencias, además de impulsar la cadena de valor del sistema moda.

Colombiatex de las Américas se lleva a cabo en Medellín por estos días. Estas son las cifras. Foto: Inexmoda/ A.P.I.

Es importante también destacar que la feria impulsa otros subsectores como lo son la logística, turismo especializado de negocios, servicios y tecnología.

Déficit de gas, agrandado para 2026: ya no sería del 23 %, sino del 39 %, según presidente de Andesco

De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano Rojo, se proyecta una derrama económica de 10,2 millones de dólares, con más de 4.444 empresas del sector textil que están asentadas en la ciudad.

Colombiatex de las Américas se lleva a cabo en Medellín por estos días. Estas son las cifras. Foto: Inexmoda/ A.P.I.