Empresas

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 visitantes: estas fueron las principales tendencias del evento

Durante los últimos días se desarrolla el evento, que reúne a miles de empresarios.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 3:17 a. m.
Colombiatex de las Américas completó su segundo día con cifras positivas. Se registraron cerca de 19.000 visitantes y esto indicó una buena señal por parte de los empresarios, que cada vez se interesan más por invertirle a la mano de obra colombiana, que trae consigo innovación, tendencias y una mirada estratégica para este negocio.

Para nadie es un secreto que el sector de la moda se ha visto altamente permeado por la volatilidad económica, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la necesidad de modelos más cercanos, confiables y eficientes.

Durante la jornada se analizaron temas clave como el análisis de tendencias para denim y moda masculina primavera–verano 2026, reflexiones sobre creatividad y color en la era de la inteligencia artificial y paneles sobre integración productiva latinoamericana, con la participación de líderes del sector textil y de confección.

Durante este miércoles se llevó a cabo el Denin Day, un evento reconocido dentro de la feria y que rinde un homenaje a uno de los textiles más emblemáticos de la industria y que refleja su capacidad de reinvención.

Colombiatex, la feria de textiles que se vive en Medellín por estos días: estas son sus principales cifras

El evento también trajo consigo la Ruta del Emprendedor, donde varias marcas emergentes acceden a soluciones integrales, servicios de paquete completo y oportunidades de articulación con proveedores y aliados estratégicos.

Dicho espacio demuestra que la transformación del sistema moda se construye desde la complementariedad entre grandes capacidades industriales y nuevos modelos empresariales ágiles y flexibles.

También existe un punto interesante dentro del evento, que es la Ruta de la Sostenibilidad, que muestra cómo las empresas incorporan prácticas responsables como parte estructural de sus modelos productivos.

“Las soluciones presentadas reflejan una industria que entiende la sostenibilidad como una variable económica estrechamente ligada a eficiencia operativa, innovación y permanencia en los mercados internacionales”, precisa Inexmoda, compañía realizadora del evento, tras el cierre de su segundo día.

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 estudiantes.

