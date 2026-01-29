Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Medellín vivió por tres días la edición número 38 del Colombiatex de las Américas, la feria textil más importante del país y que reúne a miles de empresarios del sector para poner en la mesa discusiones sobre el mercado actual, los retos y la innovación entre otros puntos clave.

Además de ello, la feria propicia también la negociación de miles de empresarios y el cierre de alianzas, con el fin de enriquecer el tejido empresarial y traer nuevos productos, que permitan crecer esta industria, cuyo proceso se ha dado a pasos agigantados.

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

De acuerdo con Inexmoda, esta edición del Colombiatex generó unos 11,6 millones de dólares, poco más de la proyección de 10 millones de dólares que tenía la compañía.

Estos fueron los números que reportó la empresa:

Colombiatex, en esta edición, reunió a 30 mil asistentes - 3 mil de ellos internacionales -, 17 mil compradores nacionales e internacionales, y reunió a 615 marcas expositoras de las cuales 410 fueron nacionales y 205 internacionales.

“Colombiatex es el corazón de la industria. Aquí converge el primer eslabón de la cadena con una conversación profunda sobre el futuro de las industrias creativas y el abastecimiento de la moda regional. Es una plataforma única en el mundo donde nacen los insumos, los textiles, la maquinaria y las soluciones que hacen posible la evolución del Sistema Moda en América Latina. Su impacto va más allá del negocio; integra talento, conocimiento y visión, dinamiza el turismo especializado y posiciona a Medellín y a Colombia como un punto de encuentro estratégico para una industria que piensa en grande, innova y se proyecta al mundo”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Entre los países participantes se encontraron empresas de India, Brasil, Italia, Turquía, Estados Unidos, Venezuela, Perú y Ecuador. Además, a nivel nacional se encontró una oferta de compañías de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander.

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 estudiantes. Foto: Inexmoda.

“Hasta este momento, ya cerrando feria, se han concretado 4 acuerdos comerciales por $134.500.000 y se han generado más de 700 contactos, lo que refleja una dinámica activa de relacionamiento y oportunidades de negocio. Destacamos el interés por reactivar relaciones comerciales con Venezuela, así como la generación de contactos provenientes de Ecuador”, comenta Sara Vives, gerente Cluster Moda.