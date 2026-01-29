Empresas

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

En los días en los que se realizó el evento se registraron unos 17.000 compradores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 11:42 p. m.
Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.
Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

Medellín vivió por tres días la edición número 38 del Colombiatex de las Américas, la feria textil más importante del país y que reúne a miles de empresarios del sector para poner en la mesa discusiones sobre el mercado actual, los retos y la innovación entre otros puntos clave.

Además de ello, la feria propicia también la negociación de miles de empresarios y el cierre de alianzas, con el fin de enriquecer el tejido empresarial y traer nuevos productos, que permitan crecer esta industria, cuyo proceso se ha dado a pasos agigantados.

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.
Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

De acuerdo con Inexmoda, esta edición del Colombiatex generó unos 11,6 millones de dólares, poco más de la proyección de 10 millones de dólares que tenía la compañía.

China inundó el mundo con sus productos y la industria textil ha recibido duro golpe: ¿Cómo competirle? Esto dicen empresarios

Estos fueron los números que reportó la empresa:

Macroeconomía

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Macroeconomía

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Macroeconomía

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Macroeconomía

Andi prende las alertas por el impacto del salario mínimo en el empleo de 2026

Macroeconomía

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Macroeconomía

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Macroeconomía

Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

Empresas

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 visitantes: estas fueron las principales tendencias del evento

Empresas

Colombiatex, la feria de textiles que se vive en Medellín por estos días: estas son sus principales cifras

Macroeconomía

Colombiatex dejó ganancias por 10,2 millones de dólares en Medellín, tras su edición 37: generó más de 3.000 empleos

Colombiatex, en esta edición, reunió a 30 mil asistentes - 3 mil de ellos internacionales -, 17 mil compradores nacionales e internacionales, y reunió a 615 marcas expositoras de las cuales 410 fueron nacionales y 205 internacionales.

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.
Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

“Colombiatex es el corazón de la industria. Aquí converge el primer eslabón de la cadena con una conversación profunda sobre el futuro de las industrias creativas y el abastecimiento de la moda regional. Es una plataforma única en el mundo donde nacen los insumos, los textiles, la maquinaria y las soluciones que hacen posible la evolución del Sistema Moda en América Latina. Su impacto va más allá del negocio; integra talento, conocimiento y visión, dinamiza el turismo especializado y posiciona a Medellín y a Colombia como un punto de encuentro estratégico para una industria que piensa en grande, innova y se proyecta al mundo”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Nubank obtiene aprobación para establecer un banco nacional en Estados Unidos

Entre los países participantes se encontraron empresas de India, Brasil, Italia, Turquía, Estados Unidos, Venezuela, Perú y Ecuador. Además, a nivel nacional se encontró una oferta de compañías de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander.

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 estudiantes.
Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 estudiantes. Foto: Inexmoda.

“Hasta este momento, ya cerrando feria, se han concretado 4 acuerdos comerciales por $134.500.000 y se han generado más de 700 contactos, lo que refleja una dinámica activa de relacionamiento y oportunidades de negocio. Destacamos el interés por reactivar relaciones comerciales con Venezuela, así como la generación de contactos provenientes de Ecuador”, comenta Sara Vives, gerente Cluster Moda.

Más de Macroeconomía

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Accidente de Satena

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Según proyecciones del Dane, se calcula que para el año 2050 el 25 % de la población en Colombia será de adultos mayores, alrededor de 15 millones de habitantes.

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Esto podría suceder el próximo año.

Andi prende las alertas por el impacto del salario mínimo en el empleo de 2026

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Fortalecer la educación financiera desde la escuela y los territorios es una apuesta estructural por la autonomía económica, la reducción de desigualdades y el desarrollo del país.

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

.

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

Dólar dólares

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

Noticias Destacadas