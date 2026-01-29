Empresas

China inundó el mundo con sus productos y la industria textil ha recibido duro golpe: ¿Cómo competirle? Esto dicen empresarios

En el marco del Colombiatex, SEMANA habló con varios empresarios sobre la situación que se vive en el comercio a nivel mundial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 9:11 p. m.
Esto es lo que dijeron varios empresarios sobre la industria china y las afectaciones que genera.
Esto es lo que dijeron varios empresarios sobre la industria china y las afectaciones que genera. Foto: Getty Images

Para nadie es un secreto que la industria China ha representado una competencia para cientos de países, afectando su producción nacional y sectores que son clave para la economía, normalmente de países emergentes o que no tienen una industria fortalecida. El sector textil es el que más ha recibido golpes en países en vías de desarrollo, como lo es Colombia.

Desde 2015, China vio una transformación total de su industria textil, esto debido a los costos de mano de obra y la gran entrada de empresas a ese país. Gracias además al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio que eliminó la cuota textil.

13 empresas de moda están siendo investigadas por las autoridades italianas.
La industria china ha golpeado a varias empresas textiles en todo el mundo. Foto: Getty Images

En cifras, China se ha convertido en el mayor exportador mundial, inundando a miles de países con sus productos. El comercio exterior representó para ese país el 37% de su PIB en 2023, de acuerdo con el Banco Mundial.

Emergencia económica prende alertas entre las pequeñas empresas

Son varios los empresarios colombianos que han expresado su fuerte preocupación por el poder creciente de esta industria, que ha debilitado los mercados internos, haciéndolos menos competitivos.

Empresas

Nubank obtiene aprobación para establecer un banco nacional en Estados Unidos

Empresas

Emergencia económica prende alertas entre las pequeñas empresas

Empresas

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 visitantes: estas fueron las principales tendencias del evento

Empresas

Colombiatex, la feria de textiles que se vive en Medellín por estos días: estas son sus principales cifras

Empresas

Estas son las icónicas marcas vendidas por Unilever, que operan en Colombia y Ecuador, a poderosa firma peruana

Empresas

Las ‘flores del bien’ para el agro: lo que salva en Colombia el San Valentín de Estados Unidos

Empresas

Déficit de gas, agrandado para 2026: ya no sería del 23 %, sino del 39 %, según presidente de Andesco

Cine

‘Zootopía 2’ destrona a ‘Avengers: Endgame’ y se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos

Mundo

Este es el país de América Latina que supera a China en importante ranking sobre la calidad de vida de sus ciudadanos

Tecnología

Los nuevos modelos de IA de China que buscan reducir la brecha con Estados Unidos

SEMANA habló, en el marco del Colombiatex, con varios empresarios de la moda, que expusieron cuáles son los principales desafíos al enfrentar esta industria de miles de millones de dólares.

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.
Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

El primero en referirse a este tema fue el presidente de Fabricato, Gustavo Lenis, quien aseguró que la situación es grave y, además de eso, se ve un descontrol total en la venta de estos productos en Colombia y otros países.

“A las plataformas ahora están tratando de regularlas, les van a poner IVA, pero eso no es suficiente. Las plataformas están golpeando muy duro a los confeccionistas nacionales. Es una falta de control total, pero si a eso usted le suma las telas. Mire, nosotros decidimos cortar la fábrica de Denim porque era imposible competir, pero para cualquiera (contra los chinos), no únicamente para las fábricas colombianas. No es por ineficiencia, es por costos”, indicó.

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 visitantes: estas fueron las principales tendencias del evento

Los costos aumentan por los salarios, por temas energéticos y por un gran abanico de cosas que representan insumos para la industria en Colombia. Adicional a ello, indicó que los precios “son artificialmente bajos”, situación que se ha demostrado varias veces y en la que no ha sucedido nada.

“Lo más grave es que el contrabando en Colombia ha tomado una partida muy importante y eso, el contrabando está mezclado con plata del narcotráfico y eso no compite contra nada”, precisó.

En línea con ello, la directora de internacionalización de Inexmoda, Manuela Gómez, detalló que Colombia, además de participar en este mercado, tiene ciertas ventajas, dado que el mercado colombiano ofrece un plus que ningún otro ofrece. Sin embargo, el precio puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de revisar la competencia.

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.
Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

Gómez detalló que el precio es una de las peores formas de hacerle contra a esta industria, pues allí las marcas encontrarán una fuerte amenaza.

“Debe permanecer la creación y el posicionamiento de la marca, porque el consumidor valora esa marca y lo que hay detrás de esa propuesta de valor; por supuesto, el producto tiene que respaldar como tal, pero hoy entrar en esa guerra de precio es una de las estrategias menos recomendadas para las marcas de moda. Colombia tiene todo el potencial para competir con el valor agregado y no necesariamente por el precio”, indicó.

También aseguró que quienes más se están ganando hoy a los usuarios son las marcas que se enfocan en construir comunidad, pues los canales digitales cada vez se abren más y amplían mucho más el océano de información. “Quienes le están trabajando a la construcción de comunidad a través de marca, son quienes van a permanecer relevantes en el mercado”, indicó.

Más de Empresas

Redes sociales

Nubank obtiene aprobación para establecer un banco nacional en Estados Unidos

Armario de una mujer.

China inundó el mundo con sus productos y la industria textil ha recibido duro golpe: ¿Cómo competirle? Esto dicen empresarios

Empresarios analizan el comportamiento de sus ventas digitales, una tendencia en crecimiento entre las pymes colombianas que apuestan por el comercio electrónico

Emergencia económica prende alertas entre las pequeñas empresas

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 estudiantes.

Colombiatex cerró su segundo día con más de 19.000 visitantes: estas fueron las principales tendencias del evento

Colombiatex de las Américas se lleva a cabo en Medellín por estos días. Estas son las cifras.

Colombiatex, la feria de textiles que se vive en Medellín por estos días: estas son sus principales cifras

Unilever Alicorp Fab, 3D, Aromatel y Deja

Estas son las icónicas marcas vendidas por Unilever, que operan en Colombia y Ecuador, a poderosa firma peruana

FLores

Las ‘flores del bien’ para el agro: lo que salva en Colombia el San Valentín de Estados Unidos

Andesco, gremio liderado por Camilo Sánchez, y CREE, dirigido por Tomás González, destapan los nuevos escenarios con el gas.

Déficit de gas, agrandado para 2026: ya no sería del 23 %, sino del 39 %, según presidente de Andesco

Crisis de medicamentos en Colombia, Audifarma Nova al occidente de Bogotá uno de los mayores gestores farmacéuticos. Bogota marzo 28 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

SuperSociedades confirma que Audifarma entra en reorganización empresarial. Esta es la situación

Cali: Recorrido  por la ruta de la moda caleña. Empresa textil Aritex.  Foto José L Guzmán

Ecuador es el segundo país al que Colombia exporta textiles: así es el golpe arancelario en la industria

Noticias Destacadas