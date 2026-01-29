Emergencia económica prende alertas entre las pequeñas empresas

El anuncio de la emergencia económica y el panorama fiscal para 2026 han encendido las alertas entre las pequeñas y medianas empresas del país.

Aunque las medidas concretas aún están en discusión, el solo contexto de incertidumbre ya comienza a impactar la toma de decisiones empresariales, especialmente en negocios con márgenes estrechos y alta dependencia del flujo de caja.

Las pymes suelen ser las primeras en sentir los efectos de escenarios económicos complejos. Operan con menor capacidad financiera, enfrentan ciclos de recaudo prolongados y tienen menos margen para absorber cambios abruptos en impuestos, costos o condiciones de crédito.

Esta vulnerabilidad estructural se refleja en una cifra que preocupa al sector: cerca de siete de cada 10 pymes no logran superar los primeros cinco años de operación, según datos de Confecámaras.

La incertidumbre no siempre se manifiesta de inmediato en los indicadores macroeconómicos, pero sí en el comportamiento empresarial.

Muchas compañías optan por aplazar inversiones, reducir inventarios, renegociar plazos con proveedores y priorizar la liquidez, incluso cuando sus ventas se mantienen estables. La cautela se convierte en una estrategia de supervivencia.

De acuerdo con la fintech Kapital, este comportamiento responde a una lógica clara: cuando el entorno es incierto, el acceso oportuno a capital y la capacidad de adaptación pesan más que el costo financiero.

“Cuando se declara una emergencia económica, las pymes no están buscando endeudarse más, sino endeudarse mejor. La prioridad es contar con opciones que les permitan reaccionar rápido, sin comprometer su estabilidad a largo plazo”, explicó Vivian Acuña, country manager de Kapital Colombia.

La incertidumbre impacta la inversión y el crecimiento empresarial. Foto: Shutterstock / Gorodenkoff

Este escenario también ha puesto en evidencia las limitaciones del financiamiento tradicional, especialmente cuando los procesos son prolongados, las condiciones rígidas y las decisiones no responden a la realidad operativa de los negocios. Para muchas pymes, el mayor riesgo no es asumir deuda, sino no poder actuar a tiempo.

Uno de los efectos más silenciosos de la incertidumbre es el costo de no decidir. Empresas que podrían crecer, contratar personal o ampliar su capacidad productiva optan por mantenerse en pausa ante la falta de previsibilidad.

En el caso de los pequeños negocios, esa parálisis puede afectar la competitividad y, en el mediano plazo, su permanencia en el mercado.

Frente a este panorama, han ganado terreno esquemas de financiamiento alternativo que priorizan la flexibilidad y el entendimiento del ciclo del negocio.

Entre las opciones que hoy buscan las pymes se encuentran el financiamiento para capital de trabajo, líneas de crédito rotativas y herramientas integradas de gestión financiera que permiten mayor control del flujo de caja y una planeación más precisa.

A tres años de operación en Colombia, Kapital ha colocado más de USD 50 millones en financiamiento empresarial, beneficiando a más de 1.300 pymes en distintas regiones y sectores del país, según cifras de la compañía.

Para Acuña, el reto de las empresas de cara a 2026 no será únicamente acceder a recursos, sino hacerlo con criterio y visión estratégica. “La incertidumbre llegó para quedarse como variable de negocio. Las pymes que aprendan a gestionarla, con información, planeación y soluciones financieras adecuadas, estarán mejor preparadas para crecer incluso en contextos complejos”, señaló .

El desafío para las pymes colombianas será mantener la operación sin sacrificar su sostenibilidad.