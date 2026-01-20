Economía

Dian confirma la millonada que ha recaudado por decreto de emergencia económica, cuya continuidad está en manos de la Corte

La cifra fue alcanzada en solo 15 días de este año. La disponibilidad de los recursos futuros, previstos con esa medida, estaría en vilo.

Redacción Economía
20 de enero de 2026, 12:04 p. m.
Carlos Betancourt, director (e) de la Dian.
Carlos Betancourt, director (e) de la Dian. Foto: Redes sociales

En medio de los apuros que enfrenta el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno, ante la inexistencia de una ley de financiamiento que fue negada en el Congreso, la Dian confirma la cifra de recaudo por la aplicación de las medidas tributarias impuestas desde el Ejecutivo.

De acuerdo con la entidad recaudadora, entre el 1 y el 16 de enero de 2026, la plata lograda asciende a 237.246 millones de pesos, lo que evidencia la dimensión de las medidas incluidas en el mencionado decreto.

Los ingresos provienen de personas naturales, personas jurídicas y grandes contribuyentes que se acogieron a los beneficios tributarios contemplados en el Decreto 1474, emitido el 29 de diciembre de 2025, para que entrara en vigencia desde el 1 de enero de 2026.

Según afirma la Dian, teniendo en cuenta la resistencia frente a los impuestos incluidos en la emergencia económica, la entidad logró el resultado a partir de llamadas a los contribuyentes. En este caso, a 459 mil que fueron contactados a través de correo electrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas asistidas por inteligencia artificial.

Hueco financiero

La razón que ha esgrimido el Gobierno para la declaratoria de emergencia económica proviene de la crisis financiera, que se buscaba paliar con una ley de financiamiento que recaudaría un poco más de 16 billones de pesos. Ante la negativa del Congreso de la República a avalar dicho proyecto de ley, el Ejecutivo optó por el decreto, que fue demandado ante la Corte y está pendiente de una decisión que podría tumbarlo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: El País

Desde el Ministerio de Hacienda, el titular de esa cartera, Germán Ávila, sostiene que, de caerse la norma, se pondría en riesgo una serie de derechos de la población vulnerable, como el de la salud, o servicios como la energía, ya que harían parte de lo que se financiará con los recursos provenientes de los impuestos incluidos en la emergencia económica.

Varios mensajes han sido enviados por el presidente Gustavo Petro en el sentido de que también estaría en riesgo de impago el salario de la Fuerza Pública, entre otros temas clave para el funcionamiento del Estado.

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.
Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA.

Tensa relación con los territorios

Alrededor del decreto de emergencia económica se registró una verdadera rebelión por parte de los gobernadores de los departamentos colombianos, quienes dependen, en materia de ingresos territoriales, de impuestos como los de licores y cigarrillos, que fueron tocados en la medida expedida por el Gobierno nacional.

Aunque el Gobierno nacional se reunió con los mandatarios locales, no se llegó a ningún punto medio sobre las medidas de la emergencia económica. Lo que sí parece avanzar es la tarea que está realizando la Corte Constitucional, cuyo veredicto sobre el tema se conocería antes de que concluya la semana.

Noticias Destacadas