Energía

Déficit de gas, agrandado para 2026: ya no sería del 23 %, sino del 39 %, según presidente de Andesco

El gremio de empresas de servicios públicos presentó un estudio adelantado con CREE y destapó los nuevos escenarios con el abastecimiento de gas.

Redacción Economía
28 de enero de 2026, 4:02 p. m.
Andesco, gremio liderado por Camilo Sánchez, y CREE, dirigido por Tomás González, destapan los nuevos escenarios con el gas
Andesco, gremio liderado por Camilo Sánchez, y CREE, dirigido por Tomás González, destapan los nuevos escenarios con el gas Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Aunque el Gobierno insiste en que, alrededor del abastecimiento de ciertos energéticos en el país, las empresas acuden a la “asustaduría”, Andesco —cuyo presidente, Camilo Sánchez, presentó un estudio realizado con el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), liderado por Tomás González— sostiene que, si antes se estimaba que el déficit sería del 23 % en 2026, ahora los cálculos apuntan a que la cifra será mucho mayor, por encima del 39 %.

En 2027, entre tanto, si no se toman medidas para enfrentar el desfase entre la oferta y la demanda, el déficit podría llegar al 60 %.

El gobierno anda en busca de infraestructura para la importación de gas, que es la que está sosteniendo gran parte de la demanda.
El gobierno anda en busca de infraestructura para la importación de gas, que es la que está sosteniendo gran parte de la demanda. Foto: adobe stock

Sánchez, si bien celebró un par de acontecimientos recientes, como el del hecho de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas-Creg, después de muchos tropiezos y 3 años y medio de intentos, ahora esté funcionando con el equipo completo, se refirió a que tomar malas decisiones cobra factura. Por ejemplo, citó un estudio de Promigas y Fedesarrollo, según el cual, no haber seguido con la exploración de nuevos puntos nos va a costar 114 billones de pesos. Además, enfatizó en que se comprobó que era más costoso traer gas importado y aún así se dejó que se perdiera la soberanía, algo que no había ocurrido en el país, pues este era uno de los servicios más estables.

Economia
Hogares, los priorizados en el suministro de gas. Foto: Adobe Stock

El directivo de Andesco criticó los decretos y mensajes que está emitiendo el gobierno, pues estima que juegan con las expectativas. Mencionó el caso del mensaje según el cual, en unos dos años se traería gas de Venezuela, lo que, se supone que será más barato; pero en el sector se tiene la idea de que eso no será tan fácil, aún si el vecino país se recupera -ahora sin Nicolás Maduro-. En parte, porque la reconstrucción de la infraestructura para pasar el gas hacia Colombia demandará muchos recursos y la crisis fiscal a la que se llegó podría tardar en conjurarse.

