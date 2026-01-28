Déficit de gas, agrandado para 2026: ya no sería del 23 %, sino del 39 %, según presidente de Andesco

Aunque el Gobierno insiste en que, alrededor del abastecimiento de ciertos energéticos en el país, las empresas acuden a la “asustaduría”, Andesco —cuyo presidente, Camilo Sánchez, presentó un estudio realizado con el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), liderado por Tomás González— sostiene que, si antes se estimaba que el déficit sería del 23 % en 2026, ahora los cálculos apuntan a que la cifra será mucho mayor, por encima del 39 %.

En 2027, entre tanto, si no se toman medidas para enfrentar el desfase entre la oferta y la demanda, el déficit podría llegar al 60 %.

El gobierno anda en busca de infraestructura para la importación de gas, que es la que está sosteniendo gran parte de la demanda. Foto: adobe stock

Sánchez, si bien celebró un par de acontecimientos recientes, como el del hecho de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas-Creg, después de muchos tropiezos y 3 años y medio de intentos, ahora esté funcionando con el equipo completo, se refirió a que tomar malas decisiones cobra factura. Por ejemplo, citó un estudio de Promigas y Fedesarrollo, según el cual, no haber seguido con la exploración de nuevos puntos nos va a costar 114 billones de pesos. Además, enfatizó en que se comprobó que era más costoso traer gas importado y aún así se dejó que se perdiera la soberanía, algo que no había ocurrido en el país, pues este era uno de los servicios más estables.

Hogares, los priorizados en el suministro de gas. Foto: Adobe Stock

El directivo de Andesco criticó los decretos y mensajes que está emitiendo el gobierno, pues estima que juegan con las expectativas. Mencionó el caso del mensaje según el cual, en unos dos años se traería gas de Venezuela, lo que, se supone que será más barato; pero en el sector se tiene la idea de que eso no será tan fácil, aún si el vecino país se recupera -ahora sin Nicolás Maduro-. En parte, porque la reconstrucción de la infraestructura para pasar el gas hacia Colombia demandará muchos recursos y la crisis fiscal a la que se llegó podría tardar en conjurarse.

Sugieren aprovechar el fracking

En el contexto en el cual, el actual gobierno se declaró enemigo del fracking, la técnica de extracción de hidrocarburos que se hace por fracturación hidráulica, tanto Sánchez como González enfatizaron en que, de retomarse con más decisión, pues Colombia lo usa en sus proyectos costa afuera, se recuperaría rápidamente el menguado nivel de las reservas. De un nivel de 13,9 en 2011, se pasó a 5,9 en 2024, es decir, una estrepitosa caída, según afirmó el director de CREE. “Se multiplicaría, entre 2 y 4 veces la posibilidad de aumentar el gas”, sostuvo González.

Fracking Foto: El País

El futuro preocupante que visualizan los expertos se debe a que constantemente se están cambiando las reglas de juego, según dijo Sánchez, para lo cual, puso como ejemplo la norma que viene en la emergencia económica para las hidroeléctricas, que se les pone un costo adicional de 12 %, con un impuesto nuevo y, además, se les prohíbe que puedan trasladar más de la mitad de dicho costo al consumidor final.