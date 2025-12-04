Gobierno alista decreto para controlar precios del gas y evitar aumentos a los usuarios: esto dice MinMinas

Este 4 de diciembre, en medio de una coyuntura difícil que enfrenta el sector del gas desde hace poco más de un año, el Gobierno nacional tomó una decisión que buscaría proteger el bolsillo de millones de usuarios del hidrocarburo, que lo utilizan para cocinar o transportarse.

El Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de medidas que buscaría estabilizar los precios de gas tanto para pequeños usuarios residenciales, como para pequeños comercios, taxistas y sectores productivos que dependen de este servicio.

Esto es lo que indicó el Ministerio. | Foto: Adobe Stock

“Este Gobierno actúa con decisión y transparencia. Nuestro objetivo es claro: proteger a los hogares colombianos, a los pequeños negocios y a quienes más están sintiendo el impacto del incremento en el precio del gas”, indicó el ministro Edwin Palma.

Las medidas serían tomadas a través de un decreto, con el que se estabilizaría el precio del gas en un corto y mediano plazo.

Además, elevará una resolución que permitirá que la oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata. Esto evitaría presiones adicionales sobre la tarifa.

Edwin Palma, ministro de Minas, se refirió al proyecto de decreto. | Foto: TGI / Cortesía

“No vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas. Las decisiones las tomamos con datos oficiales y verificados con el Gestor del Mercado, porque las políticas públicas se construyen con información, no con rumores ni titulares de prensa”, precisó el ministro Palma.

Adicional a ello, la cartera detalló que activará de inmediato un plan que buscaría implementar 20 medidas urgentes y estructurales para que se pueda garantizar el abastecimiento en todo el país, cubrir la demanda y frenar prácticas de carácter especulativo.

El proyecto beneficiaría a quienes cocinan con gas. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA