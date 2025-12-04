Acoplásticos prevé que la industria plástica crecerá en producción y exportaciones y plantea retos para 2026

La industria del plástico y el caucho cerrará el 2025 con indicadores de estabilidad y crecimiento en varios frentes, consolidándose como uno de los sectores que ha logrado mantener dinamismo en producción, empleo, exportaciones e inversión, pese al contexto económico nacional e internacional. De acuerdo con Acoplásticos, el PIB de estas industrias creció 1,8% en el tercer trimestre de 2025 frente al mismo trimestre de 2024. A cierre de año, se estiman ventas por encima de los 35 billones de pesos, cifra que refleja el peso del sector en la manufactura nacional.

Entre julio y septiembre, la fabricación de productos plásticos registró aumentos del 3% en la producción real, 4,9% en ventas y 3,7% en empleo. Este comportamiento responde a una demanda más activa en sectores como alimentos, salud, construcción, movilidad y bienes de consumo, que han ampliado la diversificación de usos de plásticos en el país.

Actualmente esta industria está generando cerca de 250.000 empleos directos y moviliza alrededor de 100.000 recicladores que hacen parte de la cadena diaria de recuperación y transformación de materiales aprovechables uno de los eslabones clave para la economía circular nacional.

Las exportaciones de materiales plásticas crecieron 7,4% entre enero y septiembre de 2025, con Brasil concentrando más de la mitad de los despachos y un aumento del 21% en las compras desde ese país. | Foto: Getty Images

Acoplásticos también mencionó que la capacidad productiva también ganó terreno este año: entre enero y septiembre, las compras de maquinaria, partes y moldes superaron los USD 80 millones invertidos, con un crecimiento del 17% en la importación de inyectoras. Estas maquinas representaron el 43% de la inversión, reflejando una apuesta por actualizar tecnología y mejorar la competitividad en líneas como autopartes, electrodomésticos y productos del consumo final.

Además, en los últimos años el país ha sumado cerca de 100.000 toneladas adicionales en capacidad de reciclaje, alcanzando un nivel instalado de casi 500.000 toneladas anuales, esto gracias a las inversiones que ha hecho el sector.

Exportaciones en ascenso

En materia de comercio exterior, entre enero y septiembre de 2025 las exportaciones de materias primas plásticas alcanzaron los 707 millones de dólares FOB, correspondientes a 581 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 7,4% frente al mismo periodo de 2024. En cuanto a los productos plásticos transformados, las exportaciones sumaron 587 millones de dólares. Este segmento ha mantenido una muy buena dinámica en las exportaciones en los últimos años. El año anterior -2024-, las exportaciones de productos plásticos crecieron 15,6% frente al año anterior.

El principal destino de las materias plásticas colombianas continúa siendo Brasil, que en lo corrido del año concentró el 56% del valor exportado y donde Colombia creció 21% en sus despachos. En productos plásticos, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado con el 26% de las ventas externas. En términos consolidados, las exportaciones totales del sector se esperan cierren el año con un total cercano a 1.800 millones de dólares.

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, mencionó que: la industria fortaleció su competitividad con compras de maquinaria superiores a USD 80 millones en los primeros 3 trimestres del año, destacándose el aumento del 17% en la importación de inyectoras y nuevas inversiones en capacidad de reciclaje. | Foto: Acoplásticos

“La industria del plástico está demostrando un proceso de transformación, y ha logrado mantener un crecimiento en su producción, y en el empleo. En especial, se resaltan los resultados en el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia en mercados internacionales.”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.

Retos para 2026