Suscribirse

CONFIDENCIALES

¿Será sancionada Colombia por la CIDH tras falta de regulaciones en la Ley del Plástico?

La Cámara Ambiental del Plástico insiste en que la falta de una reglamentación que proteja el empleo podría llevar a que la CIDH determine una vulneración de derechos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
24 de noviembre de 2025, 6:52 p. m.
Después de dos años de la aprobación de la Ley 2232, se acerca la prohibición de los primeros seis productos plásticos de un solo uso.
Después de dos años de la aprobación de la Ley 2232, se acerca la prohibición de los primeros seis productos plásticos de un solo uso. | Foto: Getty Images

El 25 de noviembre se celebrará en Bogotá el seminario internacional Transición justa hacia alternativas sostenibles y derechos humanos: desafíos de la industria plástica, convocado por la Cámara Ambiental del Plástico, la Pontificia Universidad Javeriana e Ifmnoticias. El evento tiene como foco principal debatir el impacto social y económico de la Ley 2232 de 2022, que prohíbe progresivamente ciertos plásticos de un solo uso en Colombia, y tendrá como invitado especial a Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Contexto: Así va la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en Colombia

La visita se enmarca en una denuncia presentada por la Cámara Ambiental del Plástico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, de julio de 2024, alega que la implementación de la Ley 2232 no ha incluido una “transición justa”, afectando los derechos laborales y económicos de miles de trabajadores de la micro, pequeña y mediana industria (MIPYMES) del sector.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

2. Lev Tahor, la secta que fue hallada en Antioquia y genera preocupación: se le acusa de graves delitos y tiene prácticas extrañas

3. Huertas y Mejía, los dos generales que tienen en crisis al Ejército por presuntos nexos con grupos criminales

4. Inter Miami jugaría en Colombia: se conoció contra quién y la posible fecha

5. Trump podría confirmar la existencia de vida inteligente no humana. Este sería el momento, según un director de cine

LEER MENOS

Noticias relacionadas

plásticosEmpleoLey

Noticias Destacadas

Debate final en SEMANA

Jorge Enrique Robledo intentará volver al Senado; esta será la coalición por la que aspirará y el número que tendrá en la lista

Redacción Semana
Después de dos años de la aprobación de la Ley 2232, se acerca la prohibición de los primeros seis productos plásticos de un solo uso.

¿Será sancionada Colombia por la CIDH tras falta de regulaciones en la Ley del Plástico?

Redacción Confidenciales
Algunos candidatos al Congreso del Pacto Histórico están inconformes con la conformación de las listas. Hay una dura puja interna.

El petrismo enciende las alarmas y se reúne para examinar cómo inscribir a sus candidatos al Congreso tras serios problemas jurídicos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.