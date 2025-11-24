El 25 de noviembre se celebrará en Bogotá el seminario internacional Transición justa hacia alternativas sostenibles y derechos humanos: desafíos de la industria plástica, convocado por la Cámara Ambiental del Plástico, la Pontificia Universidad Javeriana e Ifmnoticias. El evento tiene como foco principal debatir el impacto social y económico de la Ley 2232 de 2022, que prohíbe progresivamente ciertos plásticos de un solo uso en Colombia, y tendrá como invitado especial a Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.