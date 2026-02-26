CÁPSULA

Calentar alimentos en envases plásticos puede liberar microplásticos y sustancias químicas, advierte Greenpeace

El estudio señala que la falta de regulación sobre envases plásticos expone a la población a sustancias químicas y microplásticos que se acumulan en el cuerpo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 4:17 p. m.
Nuevo informe alerta sobre microplásticos y químicos tóxicos en comidas preparadas calentadas en plástico
Nuevo informe alerta sobre microplásticos y químicos tóxicos en comidas preparadas calentadas en plástico Foto: Suministrada / API

Calentar alimentos en envases plásticos, incluso aquellos comercializados como “aptos para microondas”, puede liberar cientos de miles de partículas de micro y nanoplásticos, así como sustancias químicas tóxicas, según un nuevo informe de Greenpeace. El estudio, titulado “¿Estamos cocinados? Los riesgos ocultos para la salud de las comidas calentadas envasadas en plástico”, analizó 24 investigaciones recientes revisadas por pares.

El reporte detalla que el microondas puede liberar entre 326.000 y 534.000 partículas tras cinco minutos de calentamiento. Además, el calor incrementa la liberación de aditivos presentes en plásticos comunes como polipropileno y poliestireno, incluyendo plastificantes y antioxidantes, los cuales pueden ingresar a los alimentos y, posteriormente, al organismo.

Greenpeace advierte que más de 4.200 sustancias químicas peligrosas están asociadas a los plásticos, muchas de ellas no reguladas en envases de alimentos. Entre ellas se encuentran bisfenoles, ftalatos y PFAS, compuestos vinculados con cáncer, alteraciones hormonales, infertilidad y enfermedades metabólicas. Según el informe, más de 1.300 de estas sustancias ya han sido detectadas en personas, con evidencias de su relación con obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Envases rayados, viejos o reutilizados pueden liberar hasta el doble de partículas.

Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, señaló: “Nadie debería tener que preguntarse si está poniendo en riesgo su salud por calentar su comida. La responsabilidad no es del consumidor, sino que es el Estado quien debe garantizar que los productos en el mercado sean realmente seguros para las personas”.

Cápsulas

Ahorro en cesantías supera los $26 billones y más de la mitad de retiros se destinan a vivienda

Cápsulas

Aqualia nombra a Angélica María Arbeláez como nueva country manager en Colombia

Cápsulas

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva

Cápsulas

Marca de tecnología ratifica a James Rodríguez como uno de sus principales embajadores en Colombia

Cápsulas

Tokenización permite a conjuntos residenciales recibir pagos recurrentes sin almacenar datos financieros; ¿de qué trata?

Dinero

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Cápsulas

Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá

Cápsulas

Cinco decisiones ambientales marcarán el rumbo de Colombia en 2026

Medio Ambiente

Impacto ambiental de la moda rápida aumenta durante la temporada navideña, alerta Greenpeace

Macroeconomía

Greenpeace advierte sobre incineración de basuras y pide eliminar artículo del Plan Nacional de Desarrollo

El informe también subraya la ausencia de regulaciones claras sobre la liberación de microplásticos y cuestiona la seguridad de etiquetas como “apto para microondas”. En este contexto, Greenpeace insta a Colombia a fortalecer sus estándares de protección de la salud y liderar una regulación que priorice la seguridad de las personas frente a la producción de plásticos.

Más de Cápsulas

Alquilar casa / arriendo

Ahorro en cesantías supera los $26 billones y más de la mitad de retiros se destinan a vivienda

Angélica María Arbeláez, Aqualia

Aqualia nombra a Angélica María Arbeláez como nueva country manager en Colombia

Magnex y Drummond

Magnex recibió la adjudicación por parte de Drummond Ltd. del contrato de mantenimiento de sus operaciones de fase productiva

James Rodríguez en camino a firmar su contrato con Minnesota United.

Marca de tecnología ratifica a James Rodríguez como uno de sus principales embajadores en Colombia

Alquilar casa / arriendo

Tokenización permite a conjuntos residenciales recibir pagos recurrentes sin almacenar datos financieros; ¿de qué trata?

El objetivo del banco central es aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos.

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Renault Sanautos

Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá

Estilista antioqueño Álvaro Cadavid

El mercado de coloración capilar crece y se moderniza con nuevas técnicas en América Latina: “La evolución exige conocimientos técnicos sólidos”

Desmaquillarse

Colombia gana terreno como centro de producción cosmética en Latinoamérica: “Conocimiento estratégico”

Noticias Destacadas