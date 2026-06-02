Greenpeace Colombia pide sancionar ley para rastrear el origen ambiental de la ganadería

En el marco del Día Mundial del Ambiente, Greenpeace Colombia hizo un llamado a sancionar la Ley de Ganadería Libre de Deforestación, una iniciativa que busca establecer mecanismos de trazabilidad en la cadena de producción ganadera y reducir la incertidumbre sobre el origen de los productos asociados al sector.

La organización señaló que en el país no existe actualmente un sistema público y verificable que permita rastrear el origen ambiental del ganado, lo que, según indicó, dificulta la identificación de productos vinculados a la deforestación y limita el acceso a información por parte de autoridades, consumidores y mercados.

“El Día Mundial del Ambiente no puede quedar reducido a discursos simbólicos. Este es el momento de tomar decisiones concretas para impedir que la destrucción de los bosques siga entrando a las cadenas de producción y consumo. El tiempo se agota para sancionar el proyecto de ley sobre trazabilidad y por eso hoy el llamado es a cumplirle a la ciudadanía que siente y conoce los impactos de la deforestación y exige saber para proteger la Amazonía”, señaló Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.

La organización añadió que la falta de trazabilidad favorece la opacidad en el sector y que la ciudadanía tiene derecho a conocer el impacto ambiental de los productos que consume. “Es primordial que se firme la ley que permitirá saber de dónde viene la carne que consumimos y si su producción estuvo asociada a la destrucción de bosques. La trazabilidad es una herramienta fundamental para proteger la Amazonía y enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad”, aseguró Caicedo.

Greenpeace también indicó que la iniciativa debe contemplar transparencia de la información, control a la actividad ganadera en parques nacionales naturales, responsabilidad corporativa y medidas de justicia social para pequeños productores. La ley ya culminó su trámite legislativo y está a la espera de sanción presidencial.