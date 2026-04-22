MinMinas anunció que expedirá resolución para iniciar cobro de sobretasa de 8 pesos en el servicio de energía

El Ministerio de Minas y Energía anunció una nueva medida que busca aliviar la difícil situación financiera de la empresa Air-e, encargada de la prestación del servicio de energía en varias regiones del país.

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El viceministro de Energía, Víctor Paternina, anunció que en los próximos días se publicaría la resolución, la cual irá destinada no solo a personas naturales, sino, además, a las industrias y al comercio.

Se trata de una sobretasa de 8 pesos por kilovatio hora que será aplicada a los usuarios de estratos 4, 5 y 6 a nivel nacional, una decisión que ha generado debate tanto en sectores económicos como entre los ciudadanos.

El Ministerio de Minas y Energía anunció que próximamente expedirá la resolución con la sobretasa de 8 pesos en el servicio de energía, que aplicará a usuarios 4, 5 y 6 de todo el país para apoyar la situación financiera de la empresa Air-e. Según el viceministro Víctor… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 22, 2026

De acuerdo con el viceministro Víctor Paternina, esta medida tiene como objetivo recaudar aproximadamente 235.000 millones de pesos durante el presente año.

Estos recursos estarían destinados a estabilizar las finanzas de Air-e, una empresa que ha enfrentado múltiples dificultades operativas y económicas, especialmente en la región Caribe, donde históricamente se han presentado problemas en la prestación del servicio eléctrico.

“Ese recaudo no va a cubrir todo el pasivo que tiene la empresa Air-e actualmente, pero sí va a ayudar, en gran medida, a atender las obligaciones de energía y más cuando se avecina el fenómeno de El Niño”, destaca Paternina.

Gobierno Nacional busca aliviar la situación financiera de la empresa Air-e. Foto: Air-e / API

La propuesta se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para garantizar la continuidad del servicio de energía y evitar un deterioro mayor en la calidad del suministro.

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“Es un paciente que está en cuidados intensivos, que necesita caja y liquidez. Es importante entender que el problema de prestación del servicio de energía en la región Caribe no es un problema solamente de los costeños, sino que es un problema nacional”, añade Paternina.

Expertos en el sector energético advierten que, si bien la sobretasa puede aliviar la situación en el corto plazo, no soluciona los problemas estructurales del sistema eléctrico en la región Caribe.