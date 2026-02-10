CÁPSULA

Air-e Intervenida reporta avances en autogeneración de energía y granjas solares en el Caribe colombiano

Las iniciativas de autogeneración y generación solar buscan ampliar el acceso a la energía, reducir emisiones y atender el crecimiento de la demanda en la región.

10 de febrero de 2026, 2:48 p. m.
Air-e Intervenida dio a conocer que la construcción del futuro energético del Caribe colombiano avanza mediante el desarrollo de proyectos de energías limpias, concebidos como “herramientas prácticas para la transformación social y la equidad”. La empresa señaló que estas iniciativas permiten el reemplazo progresivo de fuentes tradicionales por energías limpias, principalmente solar, con impactos ambientales y económicos orientados a modernizar la matriz eléctrica y promover el desarrollo sostenible.

Según la compañía, uno de los ejes de esta estrategia es la autogeneración distribuida, que posibilita a los usuarios producir su propia energía. Este modelo se traduce en ahorros económicos, especialmente en zonas vulnerables, donde se han registrado reducciones de hasta un 60 % en las facturas de energía eléctrica.

Actualmente, los proyectos en los que interviene Air-e Intervenida en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira alcanzan una potencia instalada de 1,2 MW mediante tecnología solar fotovoltaica. Estas instalaciones permiten una reducción de emisiones de hasta 12 toneladas de dióxido de carbono frente a los esquemas tradicionales de generación de energía.

De manera adicional, la empresa indicó que los proyectos que se encuentran en etapa de implementación suman 10,8 MW de potencia total instalada. Estas granjas de generación solar fotovoltaica se distribuyen entre Atlántico, con 9 MW; Magdalena, con 1 MW, y La Guajira, con 0,8 MW.

Air-e Intervenida señaló que estas acciones se enmarcan en la “estrategia de democratización energética impulsada por el Gobierno nacional”, entendida como un proceso orientado a un “servicio de energía accesible, participativo y gestionable por ciudadanos, comunidades, empresas, industrias y entidades locales”.

La compañía agregó que el impulso a estos proyectos permitirá responder al crecimiento natural de la demanda energética en el Caribe colombiano, mejorar la capacidad del sistema y ofrecer un servicio más confiable a hogares, empresas, industrias y comercios.

En el contexto del Día Internacional de las Energías Limpias, Air-e Intervenida reiteró que el “trabajo conjunto entre los distintos actores contribuye al bienestar de los usuarios y al desarrollo del Caribe colombiano”.

