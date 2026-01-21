Air-e Intervenida y la Universidad del Atlántico acuerdan agenda conjunta para el fortalecimiento académico y la transición energética

Con el objetivo de definir una agenda estratégica orientada al fortalecimiento de la cooperación institucional, directivos de Air-e Intervenida y de la Universidad del Atlántico sostuvieron una reunión en la que se establecieron líneas de trabajo conjuntas en materia académica, social y energética.

El encuentro contó con la participación del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrillo; el agente interventor de Air-e Intervenida, Nelson Vásquez Torres; el rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Torres, y otros directivos de la compañía, quienes analizaron mecanismos para articular capacidades entre el sector académico y el energético.

Durante la jornada se avanzó en la estructuración de un convenio que permitirá a los empleados de Air-e Intervenida acceder a programas de posgrado en la Universidad del Atlántico con tarifas diferenciales y descuentos. De manera complementaria, se acordó habilitar espacios para prácticas académicas y pasantías, con el fin de que estudiantes de distintas disciplinas puedan desarrollar procesos formativos dentro de la empresa.

Otro de los acuerdos fue la implementación de un consultorio jurídico de la Universidad del Atlántico en sedes regionales de Air-e Intervenida, con el propósito de acercar servicios de orientación legal a comunidades atendidas por la compañía. Asimismo, se planteó la creación de una Cátedra de Transición Energética en la universidad, que será liderada por personal de Air-e Intervenida con experiencia en el sector.

La agenda también incluyó la iniciativa para la instalación de granjas solares en la Universidad del Atlántico, en el marco de proyectos asociados a sostenibilidad y energías limpias. A esto se sumó la propuesta de crear programas académicos de pregrado por ciclos —técnico, tecnólogo y profesional— enfocados en el marco regulatorio del sistema energético y en la transición energética.

Finalmente, las partes ratificaron que la Universidad del Atlántico continuará con Air-e Intervenida como su operador de energía, consolidando una relación institucional orientada a la formación de talento humano y al desarrollo regional.