Empresas

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Protela es la empresa que producirá las telas para las camisetas que vestirán a los jugadores en las justas deportivas, y también las que se venderán a fanáticos.

Esteban Felipe Feria Quintero

30 de enero de 2026, 8:30 p. m.
Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial 2026
Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial 2026 Foto: Suministrada por Adidas

Falta poco para que comience oficialmente la Copa Mundial de Fútbol del 2026, que en esta edición tendrá lugar en tres países específicamente. En Estados Unidos, México y Canadá. Tras la definición de eliminatorias, la Selección Colombia logró entrar dentro de los equipos que participarán, noticia que no solo alegra a los fanáticos, sino también a empresarios, que pueden tener un mercado interesante en este evento.

Uno de los que ven mayores atractivos son los empresarios de la moda, justamente porque esta industria es una de las que más crece, sobre todo en el ramo deportivo, por la compra de uniformes, artículos de la selección y, cómo no, la camiseta oficial para la competencia.

Fabricas
Protela fabrica la tela de la camiseta de la Selección Colombia para el mundial 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

SEMANA habló en el marco del Colombiatex de las Américas en su edición 38 con José Santos, presidente de Protela, empresa que tiene encargada la producción de la tela con la que se fabricarán millones de camisetas de la Selección Colombia, que tanto los jugadores como los fanáticos llevarán puestas en la competencia.

Santos dio varios detalles sobre el negocio y lo que representa para la compañía. Inicialmente, aseguró que Protela se encuentra hace unos 7 años en el negocio de marcas deportivas y uniformes. Cuentan con un socio estratégico y Protela se encarga de proveer la tela y su socio es proveedor de la confección y producto terminado; se trata del grupo Panalca Supertex.

¿Cómo comenzó la incursión como proveedores de la tela para la camiseta de la Selección Colombia?

El directivo indicó que esto inició en el mundial de Rusia, en el que Colombia clasificó y que permitió el acercamiento con su socio y la posterior negociación. Sin embargo, a la empresa se le abrió la posibilidad no solo de participar en el diseño de la camiseta de Selección Colombia, sino también de Selección Chile, Selección Perú, Selección Argentina, además de otros equipos.

Colombiatex, la feria de textiles que se vive en Medellín por estos días: estas son sus principales cifras

¿En el fútbol profesional colombiano también incursionan?

Santos destacó que también tienen una amplia participación en la fabricación de telas para camisetas de selecciones en ligas sudamericanas, como lo es en el Deportivo Independiente Medellín, en Junior, en Millonarios, Once Caldas y otros equipos que esperan alcanzar este 2026.

“En algún momento hicimos Sporting Cristal del Perú, hacemos hoy Colo Colo y Universidad de Chile, hemos hecho River Plate, Boca Juniors de Argentina”, detalló.

Novedoso diseño de la camiseta retro de la Selección Colombia para mujer
Novedoso diseño de la camiseta retro de la Selección Colombia para mujer Foto: Adidas

¿Cuáles son las principales cifras en el negocio deportivo y el negocio del fútbol?

“El negocio deportivo para nosotros, que es el total de las prendas deportivas que hacemos, representa el 15 % del ingreso de Protela. Sin embargo, el negocio específicamente del fútbol es el 50 % de esa cifra”, indicó el presidente de Protela.

También aseguró que no solo están incursionando en este negocio con la Selección Colombia y Adidas, sino también con los equipos de la MLS; la Major League Soccer es la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, que tiene 30 equipos, a los que Protela les fabrica las telas de uniformes.

¿Verán aumentos en producción de camisetas con la participación de la selección en el mundial o con la llegada nuevamente de Falcao a Millonarios?

No tenemos cifras, pero claramente cuando un equipo de cualquier marca con la que hemos trabajado, como Adidas, Reebok o Nike, que son marcas a nivel mundial, contrata a un jugador como Falcao, es esperable que la venta de camisetas repunte, igual que cuando una selección, como la de Colombia, clasifique a un mundial, el volumen de unidades a vender aumenta, por la llegada de fanáticos al campeonato.

Ecuador es el segundo país al que Colombia exporta textiles: así es el golpe arancelario en la industria

¿Cómo son los materiales o los diferenciales de estos productos?

De acuerdo con la gerente de producto y marketing de Protela, Luisa Zea, las telas con las que van construidas estas camisetas son ecofriendly; además, tienen una tela con funcionalidad para deportistas, específicamente DryFit, que es una tela a base de microfibra de alto rendimiento que favorece el sistema de enfriamiento natural del cuerpo al absorber el sudor y distribuirlo en la superficie de la tela para que se evapore más rápido.

Tienen además una buena solidez y color, por lo que son loables para que las porte tanto el jugador como el fanático.

Precisó que actualmente la lista de productos deportivos de Protela no solo se reduce al fútbol, dado que también tienen telas para deportes de alto performance, además del fútbol, como por ejemplo el triatlón, natación. Además de otros deportes regulares como el yoga, pilates, running, entre otros.

.
Esperan un repunte en las unidades vendidas. Foto: Getty Images

“Hoy en día ya no se usan unos leggins y un top para ir al gimnasio específicamente, sino también para el día a día, ya que se volvieron productos muy funcionales, muy versátiles, y yo creo que es un momento en el que las telas deben tener mayores beneficios para los consumidores”, indicó.

