Economía

“A Colombia pueden entrar 2 millones de toneladas de productos de Shein y Temu al mes”: presidente de Inexmoda, Sebastián Diez

El directivo de la empresa se refirió al impacto que ha tenido la industria china en el mercado de la moda colombiano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 3:04 a. m.
Sebastián Díez es el presidente de Inexmoda, empresa que organiza Colombiatex y Colombiamoda.
Sebastián Díez es el presidente de Inexmoda, empresa que organiza Colombiatex y Colombiamoda. Foto: Inexmoda

Desde hace varios años, muchos han visto en las plataformas de comercio un atractivo cada vez mayor. La inmediatez de comprar sin salir de casa y tenerla en una semana o más tiempo en la puerta es una de las mayores ventajas de estas marcas, además del precio considerablemente bajo. Temu y Shein son dos de las plataformas más populares en todo el mundo.

Estas plataformas representan una revolución del llamado ultrafast fashion, que se caracteriza por una modalidad del comercio electrónico con bajos precios, alta rotación de producto, gran volumen de producción y una estrategia de marketing digital agresiva.

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.
Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

Las plataformas han entrado a competir con los mercados locales, afectando a productores internos de varios países, al poner unas condiciones en el mercado que son difíciles de equiparar.

SEMANA habló con Sebastián Diez, presidente de Inexmoda, en el marco del Colombiatex de las Américas en su edición número 38, quien se refirió a los efectos que generan estas plataformas, además de otros datos.

Macroeconomía

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Macroeconomía

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Macroeconomía

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Macroeconomía

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Macroeconomía

Andi prende las alertas por el impacto del salario mínimo en el empleo de 2026

Macroeconomía

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Macroeconomía

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Empresas

Estas son las regiones de Colombia en que más consultan compras por Temu y Shein. No son Bogotá ni Medellín

Noticias Estados Unidos

Shein y Temu revolucionan las compras navideñas y ponen contra las cuerdas a las tiendas físicas

Mundo

Anuncian nuevas investigaciones a gigantes del mercado electrónico: se podrían presentar prohibiciones a las operaciones de las marcas

Una de las principales cifras que mencionó fue el tamaño del volumen que manejan estas empresas y que entra al país. Aseguró que, según estimaciones de Inexmoda y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, a Colombia pueden estar entrando cerca de 2 toneladas de producto mensuales de estas plataformas digitales.

“Estas plataformas son una realidad y llegaron para quedarse y definitivamente suponen un riesgo que está ahí, que se va a quedar y que definitivamente necesita una intervención en regulación por parte del Gobierno”, precisó.

Recordó en su declaración que el umbral para la entrada de estos productos estaba en 200 dólares, pero que el Gobierno Nacional bajó ese umbral a 50 dólares. “Eso no va a eliminar la entrada de estos paquetes, van a seguir llegando porque hay que recordar que la estrategia de estas plataformas es el Spliting“.

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.
Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

Explicó que esta estrategia se encarga de hacer una repartición de paquetes para que entren por montos inferiores, de manera que no paguen impuestos.

“Anteriormente, estos productos se consolidaban en EE. UU., los productos que compra el consumidor colombiano se consolidan en Colombia y podían entrar por un valor declarado de 150 dólares, entonces no pagaban arancel ni IVA y posteriormente en Colombia se desconsolidaban y se iban a destinatarios distintos”, indicó.

Ahora, con el nuevo escenario, aseguró que con un umbral de 50 dólares continúe el spliting, sigan entrando por debajo de los 50 dólares y seguramente después llegarán a destino de manera independiente.

“Hay que tomar medidas y regulaciones en torno a aranceles, para que ese umbral siga bajando, para que todos los paquetes que lleguen al país tengan que pagar arancel, tengan que pagar IVA, para que haya las mismas condiciones”, precisó.

Aunque los consumidores reconocen los problemas de calidad en Temu y Shein, los bajos precios los mantienen fieles. Empresarios y sindicalistas piden campañas que impulsen el producto colombiano.
Temu y Shein son dos gigantes asiáticos. Foto: GETTY IMAGES

El sector debe transformarse

Diez aseguró que la continuidad de las plataformas obliga al sector a cambiar constantemente y a fortalecerse, pues estas plataformas son gigantes tecnológicos y no confeccionistas. Colombia deberá fortalecer sus canales digitales, pues es una tendencia que ha ido creciendo.

Más de Macroeconomía

Sebastián Díez fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción. Redacción Moda

“A Colombia pueden entrar 2 millones de toneladas de productos de Shein y Temu al mes”: presidente de Inexmoda, Sebastián Diez

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Accidente de Satena

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Según proyecciones del Dane, se calcula que para el año 2050 el 25 % de la población en Colombia será de adultos mayores, alrededor de 15 millones de habitantes.

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Esto podría suceder el próximo año.

Andi prende las alertas por el impacto del salario mínimo en el empleo de 2026

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Fortalecer la educación financiera desde la escuela y los territorios es una apuesta estructural por la autonomía económica, la reducción de desigualdades y el desarrollo del país.

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

.

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

Noticias Destacadas