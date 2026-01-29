“A Colombia pueden entrar 2 millones de toneladas de productos de Shein y Temu al mes”: presidente de Inexmoda, Sebastián Diez

Desde hace varios años, muchos han visto en las plataformas de comercio un atractivo cada vez mayor. La inmediatez de comprar sin salir de casa y tenerla en una semana o más tiempo en la puerta es una de las mayores ventajas de estas marcas, además del precio considerablemente bajo. Temu y Shein son dos de las plataformas más populares en todo el mundo.

Estas plataformas representan una revolución del llamado ultrafast fashion, que se caracteriza por una modalidad del comercio electrónico con bajos precios, alta rotación de producto, gran volumen de producción y una estrategia de marketing digital agresiva.

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero. Foto: Inexmoda/ A.P.I

Las plataformas han entrado a competir con los mercados locales, afectando a productores internos de varios países, al poner unas condiciones en el mercado que son difíciles de equiparar.

SEMANA habló con Sebastián Diez, presidente de Inexmoda, en el marco del Colombiatex de las Américas en su edición número 38, quien se refirió a los efectos que generan estas plataformas, además de otros datos.

Una de las principales cifras que mencionó fue el tamaño del volumen que manejan estas empresas y que entra al país. Aseguró que, según estimaciones de Inexmoda y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, a Colombia pueden estar entrando cerca de 2 toneladas de producto mensuales de estas plataformas digitales.

“Estas plataformas son una realidad y llegaron para quedarse y definitivamente suponen un riesgo que está ahí, que se va a quedar y que definitivamente necesita una intervención en regulación por parte del Gobierno”, precisó.

Recordó en su declaración que el umbral para la entrada de estos productos estaba en 200 dólares, pero que el Gobierno Nacional bajó ese umbral a 50 dólares. “Eso no va a eliminar la entrada de estos paquetes, van a seguir llegando porque hay que recordar que la estrategia de estas plataformas es el Spliting“.

Explicó que esta estrategia se encarga de hacer una repartición de paquetes para que entren por montos inferiores, de manera que no paguen impuestos.

“Anteriormente, estos productos se consolidaban en EE. UU., los productos que compra el consumidor colombiano se consolidan en Colombia y podían entrar por un valor declarado de 150 dólares, entonces no pagaban arancel ni IVA y posteriormente en Colombia se desconsolidaban y se iban a destinatarios distintos”, indicó.

Ahora, con el nuevo escenario, aseguró que con un umbral de 50 dólares continúe el spliting, sigan entrando por debajo de los 50 dólares y seguramente después llegarán a destino de manera independiente.

“Hay que tomar medidas y regulaciones en torno a aranceles, para que ese umbral siga bajando, para que todos los paquetes que lleguen al país tengan que pagar arancel, tengan que pagar IVA, para que haya las mismas condiciones”, precisó.

Temu y Shein son dos gigantes asiáticos. Foto: GETTY IMAGES

El sector debe transformarse

Diez aseguró que la continuidad de las plataformas obliga al sector a cambiar constantemente y a fortalecerse, pues estas plataformas son gigantes tecnológicos y no confeccionistas. Colombia deberá fortalecer sus canales digitales, pues es una tendencia que ha ido creciendo.