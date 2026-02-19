CÁPSULA

Alza del salario mínimo redefine estrategias laborales para 2026: solo el 4 % de las empresas prevé aumentos superiores al 10 %, según informe

Un estudio sobre tendencias de compensación y contratación advierte que el incremento deberá acompañarse de mayor productividad, ajustes organizacionales y nuevas propuestas de valor para el talento.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 5:29 p. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia Foto: KPMG

El incremento del salario mínimo en Colombia, del 23%, marca un punto de inflexión para el mercado laboral, según la Guía Salarial 2026 elaborada por Michael Page. El estudio analiza tendencias en compensación, contratación y modelos de trabajo, y advierte que el aumento salarial deberá estar acompañado de mejoras en productividad y eficiencia organizacional.

De acuerdo con el informe, las organizaciones tendrán que fortalecer procesos de reentrenamiento, habilidades digitales y rediseñar sus propuestas de valor, integrando beneficios diferenciados y esquemas de mayor flexibilidad.

La atracción y retención de talento ya no se gana únicamente con salario, sino con visión, flexibilidad y escucha activa. La alta rotación y la falta de compromiso reflejan cómo diseñamos nuestras propuestas de valor. El talento busca un ecosistema laboral donde pueda elegir, aportar y crecer, en un entorno que comprenda sus prioridades: desarrollo profesional, bienestar integral y balance vida–trabajo”, señaló Felipe Delgado, executive director de Michael Page Colombia.

De acuerdo con Michael Page Colombia, el 55 % de las empresas planea llevar a cabo ajustes salariales en 2026, en su mayoría moderados. Solo el 4 % prevé incrementos superiores al 10 %, mientras que una tercera parte aún evalúa si podrá hacerlo. Un 7 % confirmó que no realizará aumentos. Además, el 37% de los empleadores define su salario como “competitivo” frente a su sector, aunque solo el 7% de las mujeres afirma estar muy satisfecha con su remuneración.

En cuanto a los modelos laborales, el 48 % de los empleados trabaja de forma presencial. Los esquemas híbridos representan cerca de una tercera parte.

El trabajo remoto seguirá siendo clave, especialmente para quienes ya lo han experimentado. Muchas organizaciones están gestionando el regreso a oficinas, y el reto es comunicar con claridad el propósito y el valor de esa decisión, para que se perciba como estrategia y no como retroceso”, afirmó Delgado.

.

.

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial

Vértebra crea solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano

Creativo

El auge de las fintech en Colombia: el crédito por libranza gana terreno

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube

.

