Mientras la generalidad en Colombia es que no se alcanza a ver luz al final del túnel, debido a que hay una crisis fiscal sin muchas esperanzas de que una reforma tributaria logre pasar en el Congreso de la República en lo que queda del año para que pueda generar recaudo a partir del 1 de enero, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, puso el faro y evidenció una salida.

Se trataría de una estrategia integral de política económica, con la cual se le torcería el cuello a los tres grandes problemas que tiene el país: el deterioro de las finanzas públicas, la caída histórica de la inversión y los persistentes niveles de pobreza e informalidad.

Según confirmó Mejía, cada una de las problemáticas tiene un documento técnico que la respalda. Pero en general, habla de medidas relacionadas con impuestos, el gasto público, y la protección social.

Lo mejor es que todo se haría sin necesidad de sacrificar el crecimiento de la economía ni la inclusión social, dice el directivo de Fedesarrollo.

Pobreza, uno de los retos difíciles para el próximo presidente del país. | Foto: Esteban Vega

¿Qué es eso tan bueno?

Además de recordar el diagnóstico del panorama económico y social del país, en el que uno de los retos mayores es el de un déficit fiscal de 6,4 % contando solo hasta 2025, Mejía habló de impuestos, pero “para corregir las distorsiones del sistema tributario actual”. Mencionó el tema de la inversión y la urgente necesidad de recuperarla, lo que se haría a partir de estímulos, lo que a su vez llevaría al crecimiento económico, que es lo que da ingresos públicos sostenibles.

Y el asunto más crítico, el de la pobreza y la informalidad, también motivó una propuesta de Fedesarrollo, la cual se basaría inicialmente en transferencias que se harían de manera particular, pero con un complemento posterior.

¿Cuáles son las propuestas concretas?

1.Más gente declarando renta. Para la reforma tributaria que seguramente se tendrá que hacer, y de inmediato, el gobierno que tome las riendas del país, Fedesarrollo señala el camino.

Su primera alternativa es ampliar la base de contribuyentes, lo que implicará reducir el umbral de la declaración de renta, desde 1.400 UVT a solo 700. Es decir, la base gravable a partir de la cual se empezaría a ser declarante del impuesto de renta sería de 2,9 millones de pesos. Con cuentas de servilleta, significaría que un ingreso laboral de alrededor de 3,2 millones estaría obligado a declarar.

Con la medida, de acuerdo con los cálculos de Fedesarrollo, se estarían incorporando 2,3 millones de nuevos declarantes y estableciendo 11 tramos con tarifas marginales progresivas del 0 % al 39 %. Entre tanto, a la bolsa pública de ingresos para financiar programas sociales llegaría un recaudo adicional equivalente a 0,5 % del PIB.

Con las propuestas tributarias de Fedesarrollo se eliminaría el impuesto al patrimonio y se aumentaría la tarifa reducida del 5 % en el IVA, al 10 %, entre otras.

Poner a andar las máquinas generaría empleo para que el consumo sea estimulado y la economía pueda crecer de manera sostenible. | Foto: 123RF

2.Para poner a andar la inversión. Claramente, uno de los puntos de gran preocupación en el país es el freno a la inversión, porque su impacto en el empleo no se vería de inmediato, sino a futuro, ya que implica que la incertidumbre es tal que no da para hacer apuestas en compra de nuevos equipos y máquinas para incrementar la producción, que es lo que genera puestos de trabajo. En este sentido, Fedesarrollo propone alternativas que llevarían a "elevar la tasa de inversión hasta 23 % del PIB en 2031″. ¿Cómo?, a través de la reducción en la tarifa efectiva de impuestos de las empresas.

3.Lucha contra la pobreza. Aunque no se puede desconocer que se han aplicado estrategias para llevar la pobreza a niveles menores a los que llegó el país en la pandemia, lo cierto es que, por la vía de las transferencias monetaria no hay un efecto contundente. En parte, porque “más del 30% de las ayudas sociales benefician a hogares no pobres”.

Así las cosas, Fedesarrollo plantea unificar los programas actuales en una transferencia única para menores de 65 años en pobreza extrema, con un monto de 1,5 líneas de pobreza anual por beneficiario.

Con ello, y en conjunto, se lograría crear un pilar solidario ampliado, con el cual se llegaría a cubrir entre 5,8 y 9 millones de personas con los mismos recursos.

Además, el centro de pensamiento económico que dirige Mejía, propone “reformar las contribuciones a salud de trabajadores independientes con tarifas progresivas que inicien en 0 % para quienes ganan menos de un salario mínimo; crear un seguro de desempleo acotado financiado con recursos de las cajas de compensación; y eliminar barreras a la formalización en el sector rural”.