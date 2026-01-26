El Debate

José Félix Lafaurie regañó en vivo a su hijo por involucrarse en la polémica tras su renuncia, junto a María Fernanda Cabal, al Centro Democrático

A través de una carta dirigida a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie, anunciaron su renuncia a ese partido.

Redacción Debate
26 de enero de 2026, 5:33 p. m.
José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal
José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal

Hay tensión en el Centro Democrático, luego de que la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, junto a su esposo, José Félix Lafaurie, anunciaron su decisión de apartarse de ese partido político.

Esto ocurre después de que pusieran en duda la escogencia de Paloma Valencia como candidata única del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales.

En El Debate de SEMANA, José Félix Lafaurie se refirió a la reciente decisión que tomó junto a su esposa, en la que denunciaron una supuesta adulteración en la consulta del Centro Democrático para escoger a Paloma Valencia como precandidata. También aprovechó para reprender en vivo a su hijo, Juan José Lafaurie, por un mensaje que este compartió en X sobre la polémica.

YouTube video er3dwNn0DXI thumbnail

En el mensaje, Juan José Lafaurie dijo en X puntualmente: La carta es apenas la punta del iceberg. Hay responsabilidades, trampa y mucho maltrato detrás. El país merece conocer la verdad, sobre todo los más de 200.000 electores de Mfda”.

Tras lo anterior, José Félix Lafaurie lamentó que su hijo esté compartiendo ese tipo de mensajes en las redes sociales.

Yo lamento mucho que Juan José se meta en este tema. Es más, he querido dejar a María Fernanda y asumir yo la responsabilidad por una razón. Alguien preguntó esta mañana: ‘¿Pero por qué él y no ella? No, es que yo soy fundador del partido, es que yo soy miembro de la dirección nacional”, dijo José Félix Lafaurie en El Debate.

José Félix Lafaurie responde si junto a María Fernanda Cabal apoyarán a Abelardo de la Espriella, tras renuncia al Centro Democrático

En tal sentido, Lafaurie, quien es presidente de Fedegán, fue enfático en decir que no se trata de “armar alborotos” innecesarios en medio de una coyuntura política tan compleja.

“Por eso, me parece una imprudencia el trino de Juan José. Como una vez lo regañé, ahora lo vuelvo a regañar. Aquí, quien tiene que estar al frente de este tema soy yo, porque evidentemente siento que conmigo también hay, si se quiere, por lo menos unas explicaciones que dar, porque es que yo he acompañado al partido a lo largo de todo el tiempo, pero muy especialmente en lo que ha sido este proceso”, recalcó el esposo de la congresista Cabal.

YouTube video nB8PU2YE3gI thumbnail

Es de mencionar que este domingo, 25 de enero, Cabal divulgó un video en las redes sociales en el que apareció junto a su hijo, Juan José Lafaurie.

En el video, la exprecandidata presidencial le dijo a su hijo: “Me quité un edificio de encima”. Además, advirtió que está lista para “pelear con los mamertos”.

“Me fui, me relajé y me quité un edificio de encima, pero no dejé de trabajar un solo día. Llegué renovada”, manifestó Cabal, luego de su receso tras una agitada campaña política en la que fue derrotada por Valencia.

